Erykah Badu e Luedji Luna se apresentarão no Espaço Unimed, na Capital

Na quarta-feira, dia 6 de novembro, São Paulo será palco de um encontro explosivo entre duas das vozes mais autênticas e poderosas da música contemporânea: Erykah Badu, aclamada como a rainha do neo-soul, e Luedji Luna, um dos maiores talentos da nova MPB. Em uma apresentação única no Espaço Unimed, as artistas prometem uma experiência arrebatadora, onde a ancestralidade, a arte e a liberdade serão celebradas com intensidade e paixão.

DIVA DO NEO-SOUL

Com seu estilo inconfundível e um repertório recheado de sucessos como “On & On” e “Bag Lady”, Erykah Badu retorna ao Brasil para uma noite que promete marcar o calendário cultural de 2024. Suas performances ao vivo são conhecidas pela energia única e pela conexão profunda com o público, criando um espetáculo que vai muito além da música – é um encontro de almas, uma celebração do poder feminino e da ancestralidade.

NOVA VOZ DA MPB

Abrindo essa noite inesquecível, Luedji Luna irá aquecer o público com sua mistura envolvente de jazz, MPB e ritmos afro-brasileiros. Com letras que tocam a alma e um som que ecoa as raízes da cultura afro, Luedji é a artista perfeita para abrir o caminho para Erykah Badu, transformando o Espaço Unimed em um verdadeiro templo de cultura e resistência.

DOIS SHOWS

Cada artista fará seu próprio show, trazendo suas músicas e estilos únicos para o palco do Espaço Unimed. Prepare-se para testemunhar duas apresentações completas que se complementam e celebram a força feminina na música contemporânea.

DJ RENOMADA

Para completar a noite, as DJs Lys Ventura e Vivan Marques conduzirão o público em uma jornada sonora antes e depois dos shows, trazendo a batida envolvente de uma festa que celebra a diversidade e a música em sua forma mais pura e visceral.

SERVIÇOS: Erykah Badu no Espaço Unimed em São Paulo

Show: Erykah Badu no Espaço Unimed

Data: 6 de novembro de 2024 (quarta-feira)

Abertura da casa: 19h

Luedji Luna: 20h30

Erykah Badu: 22h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo - SP)

Acesso para deficientes: sim

Classificação:18 anos

Ingressos: Pista - 1º Lote: Inteira: R$ 220,00 / Meia-entrada: R$ 110,00

Pista Premium - 1º Lote: Inteira: R$ 340,00 / Meia-entrada: R$ 170,00

Camarote A: Inteira: R$ 500,00 (individual) Camarote B: Inteira: R$ 450,00 (individual)?

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (de segunda a sábado, das 10h às 19h - e Bilheteria virtual: Tecnologia de geolocalização disponível 24h (Compras sem taxa até 500 metros do local.sem taxa de conveniência) ou pelo site Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.