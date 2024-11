No Sítio Tangará, uma casa rural. Estilo misto. Foi moda em Hollywood. O Zorro tinha uma parecida...

Insistimos: a aula completa está na tela da TV do Diário. O que fazemos aqui no espaço impresso da Memória é uma síntese, um trailer da aula dos professores convidados.

À moda Tom Mix...

Depoimento: Ana Amaral Bueno

A Casa Amarela não era usada como residência principal da família Murray. Era uma casa de sítio, propriedade rural com um campo de golfe e um vestiário grande onde se guardavam os equipamentos deste esporte.

Havia alguns quartos para se vestir, uma sala com lareira, a cozinha, um ponto de suporte para quando a família estava ali se divertindo.

A casa de veraneio ficava na avenida Portugal, hoje sede do clube Primeiro de Maio e com vários vizinhos igualmente de origem britânica, caso da família Suplicy.

A Casa Amarela foi construída numa mistura de estilos, do colonial brasileiro ao das missões da colonização espanhola, bastante divulgado por Hollywood em filmes como o do Zorro e do ator Tom Mix.

Charles Murray era sócio da Companhia Construtora de Santos junto com o cunhado Roberto Simonsen. Esta companhia construiu muitos bangalôs no estilo missões em Santos. Não dá para afirmar, mas é possível que o projeto da Casa Amarela tenha sido feito pela antiga construtora santista.

PROFESSORA ANA. A Casa Amarela viu todo esse processo, a chegada da Willys, as vilas operárias, a presença de um núcleo ao redor circundando um pulmão verde, toda a vegetação referência ainda hoje

E com vocês, Carlos Galhardo

Texto: Milton Parron

No programa Memória, a história de um grande artista, filho de pais italianos, nascido em Buenos Aires e criado no Brasil onde se naturalizou.

Seu nome de batismo era Catello Guagliardi e foi um dos principais cantores da chamada Era de Ouro do Rádio nas décadas de 30 a 50.

No total gravou 606 músicas, o segundo cantor mais gravado no Brasil naquele período, atrás apenas de Francisco Alves. Era chamado de o “Rei da Valsa” por causa do sucesso retumbante de várias valsas que gravou, a maioria de autoria de Mário Lago.

No programa, além de vários de seus depoimentos gravados, também participa sua filha Carla, artista plástica renomada, que há muitos anos vive na Alemanha.

Catello só gravou um disco com seu nome de batismo, a partir do segundo adotou o nome artístico do qual muitas gerações se tornaram fãs ardorosas, Carlos Galhardo que, embora falecido em 1985, ainda tem muitas de suas músicas presentes na memória das pessoas, especialmente as valsas e as marchinhas carnavalescas.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Hoje, às 7h. Sexta-feira, às 23h.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 2 de novembro de 1994 – Edição 8847

MANCHETE – São Paulo controla a fronteira com o Rio.

MEIO AMBIENTE – A rede norte-americana CNN produzia reportagem sobre a Billings.

UNIVERSO - O último eclipse solar do século XX visto do observatório astronômico de Diadema. Telescópios abertos à população.

NOTA DA MEMÓRIA – Trinta anos depois... senhores de Diadema, por que destruíram o único observatório astronômico do Grande ABC? Que pecado os senhores cometeram... Por quê?

EM 2 DE NOVEMBRO DE...

1904 – O correspondente do Estadão em Rio Grande (da Serra) desmentia o colega do Alto da Serra (Paranapiacaba):

As eleições de vereadores e juízes de paz realizadas em Ribeirão Pires correram serenamente, não tendo aparecido apreensões e podemos garantir que sem fraude ou pressão.

Ribeirão Pires sempre foi assim, quando não tem oposição, ela aparece mesmo entre os companheiros.

1919 - Nasce em São Paulo, Teresa Delta, ex-prefeita de São Bernardo (1947) e deputada estadual. Mãe de Mauricio de Castro, ex-vereador, presidente da Câmara e vice-prefeito de São Bernardo

1954 – Saía o acordo para o reajuste de salários dos trabalhadores na indústria de cerâmica, construção civil, ladrilhos hidráulicos e olarias, incluindo-se os de Santo André e São Caetano.

Teatro Maria Della Costa vivia seus primeiros dias. Foi inaugurado em 28 de outubro (de 1954) na Avenida Nove de Julho, em São Paulo. Primeira peça: “O Canto da Cotovia”, sob a direção de Giani Riatto.

Dia de Finados

Ou: dos fiéis defuntos

2 de novembro

Nascer é entrar numa festa cheia de perigos e de aventuras, de ameaças e de conquistas; morrer é tornar a nascer, mas já então numa esfera que fica mais perto do céu.

Mucio Teixeira

Correio Paulistano

2 de novembro de 1904

