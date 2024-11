Um imóvel neocolonial. No velho Sítio Tangará. Tem a mão de dona Luci. E o padrão desta cerâmica.

Eles falam da Casa Amarela da Fundação Santo André, da Cerâmica São Caetano, de dona Luci, esposa de Charles Murray. É quase certo que esta senhora teve papel decisivo para que a majestosa residência fosse erigida com todo zelo no coração do atual Grande ABC.

A preocupação da FSA

Depoimento: Enrique Staschower

A família Simonsen adquire em São Caetano uma cerâmica montada por um grupo francês e começa a implantar um padrão de qualidade em cerâmica de alta qualidade.

A Cerâmica São Caetano passa a ser referência na construção civil. A Casa Amarela reflete isso. Apresenta uma série de utilizações de cerâmicas em uma qualidade que não era usual. Naquele momento, o suprassumo.

A quantidade de azulejos azuis portugueses que a Casa Amarela apresenta remete àquele tipo de construção neocolonial.

É lógico que Dona Lucy Simonsen Murray teve o apoio do irmão (Roberto Simonsen) e a casa é recheada de parapeitos, pingadeiras, cerâmicas, piso que remetem à Cerâmica São Caetano.

Nós da Fundação Santo André temos a preocupação em preservar a Casa Amarela tombada junto com o projeto do campus, premiação com menção honrosa na Bienal de Arquitetura de 1976.

NAQUELE CAMINHO. Professor Enrique e o Centro Universitário Fundação Santo André na década de 1970: no detalhe, a porta de entrada principal da Casa Amarela com as iniciais de Charles Murray

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 1º de novembro de 1994 – Edição 8846

MANCHETE – Exército combate violência no Rio.

Militares assumiam o comando da operação com polícias civil, militar e federal que já vinham enfrentando o tráfico e contrabando de armas.

DIADEMA – Mais de 100 pessoas foram parar na delegacia como resultado de mega blitz da Feira do Rolo, bairro Serraria.

VÔLEI FEMININO – Brasil ficava com prata ao perder de Cuba por 3 a 0 no Ibirapuera, pelo Mundial.

EM 1º DE NOVEMBRO DE...

1894 - Fundado o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, em assembleia na Faculdade de Direito de São Paulo, a convite de Antônio de Toledo Piza e Almeida, Domingos José Nogueira Jaguaribe e Estevão Leão Bourroul.

Cento e trinta e nove intelectuais participaram.

O primeiro presidente, em caráter interino, foi Cesário Mota Júnior.

Esta página Memória conviveu com os três mais recentes presidentes, a professora Nelly Martins Ferreira Candeias e os professores Jorge Pimentel Cintra e João Tomás do Amaral (presidente atual).

1904 – Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizava sessão magna comemorativa ao seu décimo aniversário.

De acordo com os estatutos, um ato dedicado aos mortos do Instituto durante o ano.

Coube ao Dr. Miranda Azevedo fazer o necrológico do professor João dos Santos Gomes Guimarães, comendador Thomaz Galhardo, Dr. Alfredo Guedes, Dr. Aristides Milton e general Mello Rego.

Em 31 de outubro, o presidente da República sancionava a lei que tornava obrigatória em todo o Brasil a vacinação e revacinação contra a varíola.

GRANDE ABC E VOCÊ

Desfiles cívico-militares em 21 de abril, 7 de setembro, 15 de novembro e nos aniversários das cidades.

Hasteamento das bandeiras, Tiro-de-Guerra, Veteranos das Forças Expedicionárias Brasileiras.

Escolas uniformizadas e suas fanfarras.

O canto dos hinos pertinentes, as aulas de religião e de Educação Moral e Cívica.

Será que a retomada do patriotismo não seria benvinda?

HOJE

Dia Mundial do Veganismo

Dia do Sushi, no Brasil e no Japão.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itatiba (criado em 1857, quando se separa de Jundiaí) e Taciba (criado em 1954, quando se separa de Regente Feijó).

Hoje é também o aniversário de Piên, no Paraná.

Todos os santos

1º de novembro

A festa de hoje é também a festa dos santos de nossos dias, essa numerosa multidão cujo testemunho vivo é fonte perene de renovação para a Igreja (J. Alves).

