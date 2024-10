Obituário - 31 de outubro de 2024

Carlos Cheid

(São Bernardo, 16-9-1956 – São Paulo, 27-10-2024)

Na sua infância, antes do advento da Cidade da Criança, “Pituca” foi escolhido pelo prefeito Hygino de Lima como prefeito mirim de São Bernardo, um prêmio pelo seu desempenho escolar.

O prefeitinho cresceu. Formou-se advogado pela Faculdade de Direito de São Bernardo, fez belíssima carreira na Prefeitura até 1989. Naquele ano, foi aprovado em concurso público e ingressou como agente fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda.

Filho primogênito de dona Neuza e Moyses Cheid, Carlos Cheid, o “Pituca”, faleceu após um mal súbito em sua residência, na Vila Mariana, aos 68 anos. Tinha os irmãos Marília (Lalá) e Moyses Junior. Deixa a esposa Denise Cheid, procuradora do Estado, e os filhos Danilo e Patrick

SANTO ANDRÉ

Henryka Wysocka, 92. Natural da Polônia. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Terezinha Batista, 84. Natural de Entre Rios (Bahia). Residia no Jardim Cambuí, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Neide Pachero Thomaz, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antônio Henrique dos Santos, 81. Natural de Jardim (Ceará). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João de Oliveira, 81. Natural de Socorro (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neuza Villena da Silva, 79. Natural de São Caetano. Residia na Cidade Satélite Santa Bárbara, em São Paulo. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Idazil Munhoz Januário, 77. Natural de Gavião Peixoto (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Alberto Damaceno, 74. Natural de Catas Altas Noruega (Minas Gerais). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Cláudio Pereira dos Santos, 59. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Autônomo. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Pereira de Lima, 54. Natural de Antenor Navarro (Paraíba). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcia Parrilha dos Santos, 53. Natural de São Caetano. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Rubens Cypriano, 93. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Maria das Dores da Silva Luas, 82. Natural de Campestre (Minas Gerais). Residia na Vila Alpina, em São Paulo. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria José Bosso, 67. Natural do Rio Formoso (Pernambuco). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria José de Lima Ramos dos Santos, 68. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Vale da Paz.

Antonio Costa da Silva, 66. Natural de Caucaia (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26, em Santo André. Vale da Paz.

Carlos Roberto Alves, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Valdemar Rodrigues de Sousa, 64. Natural de Boquira (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Airton Luiz, 63. Natural de Crato (Ceará). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Roberto Mariano, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Valdomiro de Oliveira, 81. Natural de São Bernardo. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo

RIBEIRÃO PIRES

João Medina, 93. Natural de Pará de Minas (MG). Residia no Jardim Aprazível, em Ribeirão Pires. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

José Maria da Silva, 72. Natural de São Pedro dos Ferros (Minas Gerais). Residia no bairro Bertoldo, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.