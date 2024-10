Déa Lúcia, Ju Amaral e famosos prestam homenagem para Paulo Gustavo no aniversário do humorista

A família, amigos e fãs de Paulo Gustavo prestaram uma série de homenagens ao humorista nesta quarta-feira, dia 30, quando ele, se estivesse vivo, estaria completando 46 anos de idade. Infelizmente, o ator morreu em 2021, em decorrência de complicações da Covid-19.

Em suas redes sociais, Déa Lúcia, mãe do humorista, escreveu:

Hoje, dia do humor, Paulo Gustavo completa 46 anos. Há 46 anos eu me tornava mãe de um filho que só me trouxe alegria, amor, carinho e muito orgulho. Feliz aniversário, meu filho! Mamãe te ama!

Ju Amaral, irmã de Paulo, também o homenageou escrevendo:

Eternamente bizarro, irmão! Te amo pra sempre, Tatau!

Mônica Martelli, grande amiga de Paulo, também não deixou a data passar em branco:

Hoje é o dia do nascimento do maior de todos! Saudades eternas, saudade de conviver com essa genialidade. Saudade de ouvir essa risada. Saudade de ouvir um coió. Só amigo que ama pode e sabe dar um coió! Paulo Gustavo, como você faz falta! Te amo.

Nos comentários das publicações, Ivete Sangalo, Nicole Bahls e Isis Valverde também prestaram homenagens.