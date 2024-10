Nas escalações das novelas, só o talento pode contar

Cinco estrelas

A presença de Ana Castela, segunda-feira, no SBT, para participação especial ‘como atriz’ nas gravações de A Caverna Encantada, envolveu um forte esquema de segurança para evitar vazamentos sobre a sequência. Exigência de pulseirinhas para acesso ao estúdio 10.

Mas quanto à Dona Beja, que tem Grazi Massafera como protagonista e também com seus trabalhos encerrados, a Warner ainda não tem nada definido sobre sua exibição. Deve ficar para o segundo semestre de 2025.

Kennedy de saída

Kennedy Alencar ainda tem alguns compromissos a cumprir, entre eles a eleição nos Estados Unidos, portanto vai seguir seu trabalho na Rede TV! durante todo esse próximos mês. Mas, já em dezembro, irá assumir a direção de Relações Institucionais da Vale.

Estreia

Neste próximo domingo, às 22h30, a Rede TV! terá a estreia de PODK Liberados, um novo formato de entrevistas, apresentado pelos senadores Jorge Kajuru e Leila Barros. Direto de Brasília, a ideia é receber semanalmente figuras dos mais diferentes campos de atuação.

Título do reality

A marca Craque da Voz, vinculada à Rádio Globo S/A, caso não exista objeção, será transformada em título do reality show de Galvão Bueno, com participação de Karine Alves. Projeto que pretende revelar um novo nome para a narração esportiva. Craque da Voz terá exibições no SporTV e no Esporte Espetacular.

Surfista

Bárbara França concluiu seus trabalhos em De Volta à Bahia, longa rodado em Salvador, na qual interpreta uma surfista, Maya. Lucca Picon e Felipe Roque também estão no projeto.

Vilão

Charles Paraventi fechou com a Record para viver o cruel rei Herodes na série Paulo, O Apóstolo, produção que tem estreia marcada para 2025. As gravações serão disparadas em novembro.

Galã

Brenno Pavarini, lançado como ator em Reis e também participante do reality show A Grande Conquista 2, ambos na Record, fará seu primeiro trabalho na Globo. Ele foi aprovado para Garota do Momento, a próxima novela das seis, escrita por Alessandra Poggi.

Bate-Rebate

- Luciana Gimenez recebe Ronnie Von no Superpop, desta quarta-feira, às 22h30, na Rede TV!.

- Fabi Alvim, Joanna Maranhão, Flávio Canto e Diogo Silva farão parte do Comitê Avaliador do Prêmio Isabel Salgado, que visa dar visibilidade a projetos de desenvolvimento social por meio do esporte.

- A cerimônia de premiação acontecerá em 2025, no CCBB do Rio de Janeiro.

- A atriz e cantora Lílian Menezes, ex-The Voice Brasil, estreia em 2025 o espetáculo É, Foi, Será, ambientado na pandemia.

- Lilian continua em cartaz com Elis, a musical, que encerra temporada dia 3 de novembro, no Rio, e segue para os palcos de São Paulo.

- Niterói, Volta Redonda e Petrópolis, no Rio, e São José dos Campos, em São Paulo, são as próximas paradas do espetáculo de Walcyr Carrasco, O Cravo e A Rosa.

- À frente do elenco, Isabella Santoni, Dudu Azevedo e João Camargo. Direção de Pedro Vasconcelos.

- Vasconcelos que é um nome que agrada muito a equipe de Três Graças, do Aguinaldo.

- O clipe da música Minha Rainha, do filme Caindo na Real, com Belo e Evelyn Castro e que acaba de chegar aos cinemas, foi feito nos estúdios da Visom, produtora do Carlos de Andrade.

C’est fini

Globoplay estreia hoje O Caso Robinho, sobre o crime de violência sexual cometido pelo jogador na Itália. Robinho foi condenado a nove anos de prisão, em regime fechado, e o documentário tem depoimento inédito da vítima. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaborou José Carlos Nery