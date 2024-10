Alisson treina sem restrições e reforça São Paulo em confronto direto por Libertadores

O técnico Luis Zubeldía teve uma boa notícia no treino do São Paulo desta terça-feira. O volante Alisson participou da atividade com o restante do grupo após ter sido submetido à cirurgia no tornozelo direito e trabalhou sem restrições. Liberado, o atleta vira reforço importante para o setor de meio-campo.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe paulista tem um importante compromisso diante do Bahia, em Salvador, em um confronto direto na busca por um lugar na zona de classificação da Libertadores. O São Paulo está em sexto lugar com 51 pontos enquanto o rival aparece no sétimo posto (46).

Desde a saída de Alisson, Zubeldía testou várias formações no meio-campo, mas viu o setor perder força na marcação e também efetividade no momento de criar opções ofensivas. Bobadilla e Marcos Antônio foram testados na contenção. Já na armação, Wellington Rato e até Luciano, improvisado, atuaram por ali.

Luis Zubeldía sabe que garantir uma vaga no torneio sul-americano é prioridade da diretoria. No entanto, ele já avisou que a luta por um lugar na competição é "bastante dura e complicada".

E o pessimismo do treinador se refere ao péssimo desempenho da equipe como visitante no segundo turno. O time obteve somente quatro pontos somados em 18 possíveis em um pífio desempenho de 22,2%.

Dos últimos sete jogos da equipe no Brasileirão, quatro serão como visitante e diante de rivais complicados. E o primeiro adversário nessa caminhada é justamente o Bahia. Depois de jogar em Salvador, o São Paulo enfrenta Red Bull Bragantino, Grêmio e, por fim, o líder Botafogo.

Ainda no treino desta manhã, no CT da Barra Funda, o volante Bobadilla, que não viajou para Criciúma devido a dores no adutor direito, fez atividades individualizadas no campo. O meio-campista Michel Araújo, em recuperação de lesão ligamentar no joelho esquerdo, também fez trabalho em separado.