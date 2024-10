Charge - 29 de outubro de 2024

Três a cada dez eleitores aptos a votar nas três cidades onde houve 2º turno no Grande ABC (São Bernardo, Diadema e Mauá) não compareceram às urnas, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). De 1,301 milhão de pessoas que compõem o eleitorado nesses municípios, 406,6 mil deixaram de votar, ou 31,23% do total. No primeiro turno, o índice médio ficou em 25,6%.

A taxa de abstenção no 2º turno do pleito deste ano é a maior desde a fase final das eleições de 2000 (veja gráfico ao lado) – mais alta, inclusive, do que a do turno decisivo de 2020, realizado durante o auge da pandemia de Covid-19. Naquele ano, a ausência foi de 28,72%.