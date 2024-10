Prefeitos eleitos dão o 1º passo à reunificação

Almoço agendado para amanhã, às 12h30, no Mirante Restaurante, em São Bernardo, pretende reunir pela primeira vez os sete prefeitos eleitos do Grande ABC. Gilvan Júnior (PSDB), de Santo André; Marcelo Lima (Podemos), do município anfitrião; Tite Campanella (PL), de São Caetano; Taka Yamauchi (MDB), de Diadema; Marcelo Oliveira (PT), de Mauá; Guto Volpi (PL), de Ribeirão Pires; e Akira Auriani (PSB), de Rio Grande da Serra, confirmaram presença no almoço convocado para discutir “os desafios das cidades para quais foram eleitos”. A união dos chefes de Executivo é uma iniciativa que deve ser vista com bons olhos pela população, já que, conurbados, os municípios do Grande ABC têm problemas em comuns que extrapolam os limites geográficos, nas áreas de mobilidade, segurança, destinação final de resíduos sólidos, combate às enchentes e aos desastres ambientais e preservação do meio ambiente.

BASTIDORES

Aceno ao PT

Após vencer as eleições no último domingo, o prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos, foto), fez um aceno ao PT, apesar de o partido ser adversário político de seu principal apoiador no segundo turno das eleições, o prefeito Orlando Morando (PSDB). Marcelo afirmou que o apoio de eleitores do Partido dos Trabalhadores contribuiu para fortalecer sua candidatura. Apesar de o PT ter declarado neutralidade na etapa final do pleito, militantes eram figuras constantes nas agendas de campanha do podemista.

Exemplo

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) afirmou, por ocasião do Dia do Servidor, celebrado ontem, que aprendeu com o exemplo de seu pai, Otávio Manente (1955-2011), o respeito e a admiração por aqueles que dedicam seu tempo, talento e profissionalismo para São Bernardo e para o Estado. Alex também aproveitou para reforçar sua atuação como deputado após perder as eleições ao Executivo são-bernardense para Marcelo Lima (Podemos). “Contem comigo para continuar lutando por melhores condições de trabalho e salário digno”, pontuou.

Irregulares

A segunda câmara do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) considerou irregulares, em julgamento concluído na semana passada, as contas da Câmara de Mauá referentes ao exercício de 2019, quando a Casa era presidida por Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (atualmente no Solidariedade). Ainda cabe recurso.

Avaliação

O PT de São Bernardo realizará hoje uma reunião interna da direção ampliada, que tem como pauta o resultado das eleições deste ano. O partido lançou como candidato ao Executivo da cidade o deputado Luiz Fernando Teixeira, que ficou no terceiro lugar no 1º turno, com 23,1% dos votos válidos. No Grande ABC, além de não eleger Luiz Fernando, o PT perdeu o comando da Prefeitura de Diadema – José de Filippi Júnior perdeu no segundo turno para Taka Yamauchi (MDB). Apenas Mauá continua sob o comando do partido. Marcelo Oliveira foi reeleito no domingo.

Gigante

O candidato derrotado no 2º turno ao Executivo de Mauá, Atila Jacomussi (União Brasil), afirmou que saiu “gigante das eleições deste ano”. O unionista perdeu o pleito para o prefeito Marcelo Oliveira (PT). Atila destacou que foi uma campanha “contra a máquina e os poderosos”. Com o fim do pleito, Atila volta a se dedicar integralmente à Assembleia Legislativa de São Paulo para cumprir seu mandato de deputado estadual. “Vou continuar ainda mais forte, trabalhando como deputado, enfrentando o sistema”, destacou Atila, em suas redes sociais.