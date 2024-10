Poupatempo de São Bernardo ganha posto de atendimento do Coren-SP

O Poupatempo de São Bernardo passa a oferecer, a partir de quarta-feira (30), os serviços de atendimento do Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem). Assim, os profissionais de enfermagem dos sete municípios da região serão diretamente beneficiados, em complemento à atual unidade do conselho em Santo André.

“Definimos a parceria com o Poupatempo por ser uma referência já consolidada e que tem aprovação de 98% dos paulistas. Queremos oferecer o que há de melhor para os trabalhadores da enfermagem”, avalia o presidente do Coren-SP, enfermeiro Sergio Cleto.

O planejamento da gestão 2024-2026 do Coren-SP é expandir em 94% o número de suas unidades de atendimento, chamadas de Atende (Atendimento à Enfermagem Descentralizado), com um total de 16 novas unidades ainda neste ano no Interior, na Capital e no Litoral, todas em unidades do Poupatempo. “Sabemos que o tempo da enfermagem é precioso e não podemos desperdiçá-lo em longos trajetos”, explica Cleto.

A implantação em São Bernardo deve facilitar a vida de mais de 60 mil profissionais de enfermagem nos sete municípios do Grande ABC, inclusive possibilitando acesso aos serviços aos sábados. A inauguração do Atende Coren-SP no Poupatempo de São Bernardo do Campo (R. Nicolau Filizola, 100, Centro) será às 15h de quarta-feira (30), com a presença do presidente do Coren-SP.