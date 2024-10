Família de Matthew Perry se pronuncia um ano após sua morte e afirma que aguarda por justiça

A família de Matthew Perry, se reuniu no programa estadunidense Today do canal NBC News, para relembrar bons momentos do ator. Além de comentar sobre a série Friends e fazer homenagens, a mãe, padrasto e as três irmãs, afirmaram que esperam obter justiça no julgamento que acontece em 2025, de dois dos médicos que forneceram as drogas que levaram à morte de Perry.

A mãe de Matthew afirma estar ansiosa. Já Keith Morrison padrasto do ator, complementou a fala da esposa, afirmando que espera que os envolvidos sejam notificados:

O que espero, e acho que todos que se envolveram nisso esperam, é que as pessoas que fornecer às pessoas as drogas que as matarão agora sejam notificadas. Não importa quais sejam suas credenciais profissionais, você vai se dar mal, baby.

Madeline, uma das irmãs de Perry, fez a observação de que talvez ele sequer soubesse que havia recaído. Ele estava saindo de um período de sobriedade durante e após a turnê de divulgação de seu livro de memórias, e estava tomando cetamina para fins terapêuticos.

Jasveen Sangha e Salvador Plasencia são réus sob a acusação de terem fornecido cetamina ao artista, droga que o matou, no dia 28 de outubro de 2023. Sangha, aliás, é conhecida como a rainha da cetamina. Os dois fazem parte de um grupo formado por cinco pessoas acusadas pelo crime. Além deles, a polícia de Los Angeles indiciou o ex-assistente pessoal do ator, Kenny Iwamasa, o fornecedor da droga, Erik Fleming, e o médico Mark Chavez. Três se declararam culpados. Um dos médicos e a Rainha da Cetamina se declararam inocentes.