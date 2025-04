Olhar+ celebra multiplicidade artística de Santo André

A Casa do Olhar Luiz Sacilotto abre suas portas neste sábado para a multiplicidade da produção artística de Santo André com a realização da terceira edição do Olhar+. O evento une artes plásticas a outras linguagens culturais, como música, teatro e dança. A programação é gratuita e será realizada das 13h às 18h.

A abertura da exposição A Casa do Olhar & Luiz Sacilotto: o encontro, às 13h, dá início a esta edição do Olhar+. A mostra, que pode ser conferida até 14 de junho, coloca foco no equipamento cultural ao apresentar à população o espaço dedicado às artes visuais. O artista plástico andreense também é destaque no documentário Sacilotto Traçado, com exibição a partir das 13h30.

A dança afro-brasileira do grupo Jongo Preta Bandêra, com o espetáculo É na roda de jongo que o mundo gira, é a atração das 13h30. O grupo tem como objetivo o estudo e a prática do jongo, manifestação cultural e de resistência que surgiu no sudeste do Brasil no período da escravidão. Às 14h, é a vez do contrabaixista e artista plástico paulistano Stefano Moliner apresentar Black Sabbath in Jazz, seguido pelos artistas circenses da Trupe Mitos e Contos, que apresentam o espetáculo A Origem dos Tambores, às 15h.

A Banda Kães Vadius, pioneira de Psychobilly (mistura entre punk rock, rock and roll e rockabilly norte-americano), se apresenta às 16h. Já às 17h, é a vez da dança, com apresentação dos aprendizes da Escola Livre de Dança no espetáculo Danc¸ar enquanto a Quarta-Feira de Cinzas não chega.

Para encerrar a programação, às 18h, o MC e multi-instrumentista Pedro Simples apresenta seu disco de hip hop Love Cassino.