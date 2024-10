Memória do Esporte Mauá ganha uma seleção. O futebol de todos os tempos. Quem escala: João Sérgio Rimazza.

Esta foi a seleção de futebol que o advogado, esportista e memorialista João Sérgio Rimazza escalou para a história de Mauá.

Rimazza viu todos estes atletas jogar. Formou zaga com um deles, já veterano, Pedro Benedetti, hoje nome do Estádio Municipal.

De quebra, Rimazza elegeu um 12º jogador, Jaú, craque símbolo do Independente, que poderia escolher várias posições para atuar nesta seleção dos sonhos.

Sérgio Rimazza, hoje afastado da política partidária, já foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Mauá. Hoje dedica-se à memória e defende para a sua cidade uma maior atenção à história local, “que é rica”.

Por exemplo: o campo do Cerâmica. Ficava entre o Centro da cidade, na entrada da avenida que aponta para o populoso Jardim Zaíra. Hoje o velho campo se transformou em depósito entulho da Prefeitura.

“O campo do Cerâmica deveria ser revitalizado. Ganhar um gramado sintético, com uma placa informando sobre a sua importância”, defende Rimazza, convidado desta semana do programa “Memória do Esporte”, do Diário do Grande ABC TV.

João Sérgio Rimazza é autor do livro “João Tachinha, suas aventuras e suas histórias”. Tachinha, seu apelido, que só os da antiga geração mauaense lembram. Em 40 minutos, ele recorda nomes e situações do futebol da cidade. E deixa uma mensagem:

“Esportistas. Eu quero que vocês curtam bem a história de Mauá, hoje com vários times. Só não podemos esquecer que tudo isso começou com o Pilar/Mauá, Industrial, Independente, Juá”.

NO AR - A entrevista completa de João Sérgio Rimazza está no site www.dgabc.com.br e em todas as plataformar do Diário.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Michele dos Santos/DGABC-TV (fotos e reproduções)

MAS PODEM ME CHAMAR DE TACHINHA

1 – Rimazza e seu livro no estúdio do DGABC-TV

2 – Menino, no campo de futebol da Rua João Pessoa: ao fundo, a Cerâmica Mauá, a ‘Paulista’

3 – Seleção do Ginásio Estadual de Mauá no campo da Vidrobrás: Rimazza (o primeiro em pé à esquerda), Doca, Serrano, Anúncio, Antonio Ratti e Bigode; agachados: Sidnei, Dárcio Pântano, Pernhabel, Hiroshi e Celso

4 – Com os pais: dona Carolina e ‘seo’ Carleto, e a irmã Ariete

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 29 de outubro de 1994 – Edição 8844

MANCHETE – Rapazes são torturados por 15 torcedores: Mancha Verde espanca primos em Santo André.

GRANDE ABC – Região lidera ligações para o Disque AIDS.

DIADEMA – Cidade ganha 12 mil vagas para estacionamento em zona azul.

EM 29 DE OUTUBRO DE...

1904 – Grossa pancadaria na Estação São Bernardo (hoje Celso Daniel, em Santo André): o industrial Raphael Pellegrino é agredido por três empregados da fábrica de tecidos Kowarick.

1934 - Constituída a Cooperativa de Móveis São Bernardo, depois de uma greve geral dos trabalhadores na indústria moveleira de São Bernardo.

Pery Ronchetti Carlos foi o primeiro diretor-presidente da Cooperativa e José Tosi Filho o primeiro diretor-tesoureiro.

1939 - O aviador-instrutor Natalino Carifi, de Santo André, ganhava medalha de prata em prova oficial, pilotando o avião "Monis 7", prefixo PP-TBV.

1954 – Usando cordas feitas com cobertores, dois presos fogem da cadeia de Santo André. Cinco meses antes, outros três presos fugiram da mesma cadeia.

Fundado o Clube Atlético Pirelli, em Santo André.

HOJE

Dia Nacional do Livro e do aniversário da Biblioteca Nacional, a mais antiga instituição cultural do Brasil. A data foi escolhida em homenagem à transferência da Real Biblioteca Portuguesa para o Brasil, em 1810, que se tornou a Biblioteca Nacional.

Dia do Cerimonialista

Dia Mundial de Combate à Psoríase

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Piauí, hoje é o aniversário de Cristino Castro, Curimatá e Itaueira.

E mais: Aurora do Tocantins (TO), Campestre de Goiás (GO), Campo do Brito (SE), Campo do Tenente (PR) e São Tomé (RN).

São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, celebra hoje o Dia de São Benedito, seu padroeiro.

Santo Abraão de Rostóvia

29 de outubro

Viveu entre os séculos X e XI. Canonizado pela Igreja Ortodoxa Russa.

Ilustração: guiadossantos.com.br/ (divulgação)