Palavra do Leitor - 28 de outubro de 2024

Diversidade – 3

É a tática dos bozoloides para ganhar votos, desrespeitando todas as instituições por achar que todos devem seguir o que dita a sua religião. Reclamam da falta de liberdade da ditadura, mas querem impor isso na democracia. Esses lixos hipócritas não representam o povo de Deus.

Márcia Costama

do Facebook

Causa animal

Reitero meus parabéns pela feira de adoção de animais, Eu Amo, Eu Adoto, realizada no Parque Central de Santo André. Entretanto, há que se repercutir com mais veemência essa grande causa. Na página da Prefeitura de Santo André, apenas uma tímida menção da feira. Na página do Instagram da Prefeitura, um criativo sem destaque e com apenas três curtidas. E, por fim, uma menção bem discreta nos stories da página do Instagram da vereadora das causas animais da cidade. Propaganda é a alma do negócio!

Marcos Tegacini

Santo André