Fernanda Torres brilha em festival de cinema em Los Angeles

Fernanda Torres foi ao AFI Fest, em Los Angeles, nos Estados Unidos, para divulgar o filme Ainda Estou Aqui, que vai estrear no dia 7 de novembro e deve representar o Brasil no Oscar.

Ao lado do Selton Mello, que também faz parte do elenco, a atriz brilhou no tapete vermelho. Ela apareceu com um vestido da Louis Vuitton, com sapatos de salto e meia calça escura e grossa para combater o frio que começa a tomar a cidade.

Orgulhosa, Torres compartilhou um vídeo no Instagram e aproveitou o momento, apesar de parecer claramente nervosa e sem saber o que fazer na frente dos fotógrafos.

Importante lembrar que o longa ainda não está indicado à nenhuma categoria oficialmente, mas faz parte das produções eleitas para fazerem parte da lista que os profissionais podem escolher. Para isso, Ainda Estou Aqui receberá estreia internacional em algumas cidades nos Estados Unidos.