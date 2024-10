Via Anchieta é bloqueada na serra na manhã deste sábado (26)

A pista norte da via Anchieta está temporariamente bloqueada no trecho de serra para a realização da inversão de mão de direção, de acordo com a Ecovias, concessionária que administra a via. Em razão desse ajuste, o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema 5x3.

Com a Operação 5x3 em vigor, o tráfego no sentido da Baixada Santista segue pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já no sentido de retorno à capital paulista, a subida é feita exclusivamente pela pista norte da Imigrantes.

É recomendado que motoristas redobrem a atenção ao circular pela região e respeitar a sinalização para garantir uma viagem mais segura.