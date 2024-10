Marcelo confirma que vai criar o Hospital do Idoso em São Bernardo

O candidato do Podemos ao Executivo de São Bernardo, Marcelo Lima, manteve o ritmo nesta reta final de campanha e percorreu, nesta sexta-feira, diversos bairros do município, dentre os quais Jardim do Mar, Vila Euclides, Jardim Três Marias, Demarchi e Pauliceia. O podemista disputa o segundo turno com Alex Manente (Cidadania). A agenda contou com a presença do radialista Eli Corrêa.

Em reunião com moradores, o candidato reiterou o compromisso de criar o Hospital do Idoso, proposta de Flávia Morando (União Brasil), candidata governista que ficou em quarto lugar no primeiro turno, a qual foi incorporada ao seu programa de governo.

“Vamos construir o Hospital do Idoso para oferecer atendimento preventivo e especializado, com profissionais qualificados”, afirmou Marcelo Lima, durante a agenda na Pauliceia.

“Também vamos implementar o Hospital Infantil Municipal e garantir tarifa zero nas linhas municipais aos domingos e feriados”, acrescentou Marcelo.

Eli Corrêa reforçou seu apoio ao podemista, destacando as qualidades que, segundo ele, o tornam o melhor candidato para São Bernardo. “Marcelo é homem responsável, alguém que entende as necessidades da população. Por isso, faço questão de apoiá-lo nesta eleição”, declarou o radialista.