Palavra do Leitor - 26 de outubro de 2024

Discriminação – 1

‘Bom Prato toma multa do TJ por discriminação a cliente autista’ (Primeira Página, ontem). Ao pessoal do Bom Prato: os autistas também são seres humanos desde que nasceram e o preconceito é daqueles que trazem Lúcifer na alma, se é que vocês têm alma!

Cecél Garcia

do Facebook

Discriminação – 2

Até quando teremos que suportar preconceito contra a diversidade humana? É mais que necessário a Justiça se posicionar. É muita humilhação, desrespeito e dor o que estão fazendo com nossas famílias atípicas.

Marcelle Saraiva Batista

do Instagram

Prevenção a apagão

‘Enel mobiliza 2,5 mil funcionários após alerta de chuva e ventos de 70 km/h’ (www.dgabc.com.br). Até as eleições. Depois que os prefeitos forem eleitos, demite todos e continua a mesma coisa por quatro anos.

Simone Gonzaga

Santo André

Ótica em São Bernardo

Alerta importante: Gassi, o shopping dos óculos, situado na Avenida Pereira Barreto, em São Bernardo, não pode ser confiável em aviamento de receitas. Pois há mais de um ano estou usando os óculos com lentes invertidas, ou seja, grau da vista direita na vista esquerda e da esquerda na direita, o que causou-me vários problemas.

Oswaldo Gebara

São Bernardo

Orçamento andreense – 1

‘Gilvan terá R$ 5,2 bi para gastar no primeiro ano de mandato’ (Política, ontem). Prefeito eleito deveria, com essa verba, dar atenção ao Hospital Municipal e segurança pública urgente. População vai cobrar muito em 2025 sobre esses temas.

Reginal Amaral Santos

do Instagram

Orçamento andreense – 2

Segurança pública precisará estar incluída nesse orçamento. Para a GCM (Guarda Civil Municipal), é preciso a aquisição de novas viaturas, armamentos letais e não letais, fardamento, enfim bastante coisa a ser vista para que dê continuidade a alguns programas existentes e implante outros que estão em projeto.

Carlos Alberto

do Instagram

Aumento de tributos

‘Auricchio põe na conta de Tite Campanella aumento de tributos’ (Política, dia 24). E alguém duvidava disso? A história talvez fosse diferente se a protegida dele fosse eleita como prefeita. Mas, como da outra vez, ele tentou e ela perdeu, colocou o Tite na linha de tiro e ela conseguiu, mas agora o Tite não pode falar que não fez nada por conta da gestão passada, afinal de contas ele é aliado do Auricchio.

Ana Paula

do Instagram

Eleição na Capital

Agora Boulos se declarou de vez. Vai dormir na casa do eleitor. Será que depois sai? O eleitor precisa ser muito ingênuo para acreditar que um candidato que vai dormir em sua casa queira mostrar proximidade. Depois que o eleitor ficou sabendo que na campanha Boulos gastou mais de R$ 50 milhões do dinheiro do cidadão, esse gesto não passa de populismo barato. O que a pessoa não é capaz de fazer em busca de poder? É capaz de enxergar o pobre.

Izabel Avallone

Capital

Musk e Putin – 1

“Elon Musk mantém conversas secretas com Vladimir Putin, afirma ‘WSJ’” (www.dgabc.com.br). Eles são iguais, ególatras e ambiciosos. Acho que imaginam o mundo girando em torno deles. Um com o poder do dinheiro, outro com o poder político respaldado por um arsenal de ogivas nucleares. Na verdade, os dois são uma fraude.

Valdir Bentley

do Facebook

Musk e Putin – 2

O Musk é uma criatura desprezível, sem dúvidas. Mas é um megaempresário. A função dele é ganhar dinheiro independentemente da ideologia política. Ele não foi eleito para se preocupar com a paz mundial!

Rui Ferreira

do Facebook