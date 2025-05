Dia de Sorte: concurso 1.060 tem resultado divulgado

As Loterias Caixa divulgaram em transmissão ao vivo desta terça-feira (6) as cinco dezenas e mês premiado do concurso 1.060 do Dia de Sorte. O apostador sortudo deve faturar R$ 150.000.

Os números são: 11-25-10-30-26-02. A premiação vem com quatro, cinco ou seis acertos, segundo as regras do jogo. O mês da sorte também premia e foi sorteado como 01-janeiro nesta terça (9).

A Mega-Sena premiou também em mais de R$ 17 milhões, no maior prêmio da noite, com as dezenas 15-51-20-07-08-17.