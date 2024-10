Brasileira fica em quarto lugar no Miss Grand International

O Brasil é sempre destaque em disputas pelas coroas de concursos de beleza internacionais, e dessa vez, não foi diferente no Miss Grand International. A final aconteceu nesta sexta-feira, dia 25, na Tailândia e contou com a Miss Grand Brasil, Talita Hartmann de 27 anos de idade, conquistando a quarta colocação entre 69 candidatas.

A modelo do Rio Grande do Sul, ainda venceu duas premiações, sendo elas nas categorias traje de banho e traje típico, onde na última, representou a pintora Tarsila do Amaral com o autorretrato da artista, usando um vestido com quadros clássicos como o Abaporu. Em entrevista à CNN Brasil, ela falou sobre a escolha:

Ela [Tarsila do Amaral] foi uma mulher à frente de seu tempo, que abriu caminho não apenas para outras mulheres, mas também para a afirmação do Brasil no cenário artístico mundial. Ao representar ela no palco do Miss Grand Internacional, o Miss Grand Brasil carrega não só as cores e formas desta grande artista, mas também transmite a força, a inovação e a resiliência das mulheres brasileiras, que, assim como Tarsila, transformam o mundo ao seu redor.

Em nota enviada ao ESTRELANDO, Talita afirmou que se entregou para viver a experiência:

A sensação de ter conquistado o top 5 e ter ganhado dois prêmios é indescritível! Me entreguei de corpo e alma para esse concurso e a experiência de compartilhar o palco com tantas candidatas talentosas foi realmente sensacional. Gratidão é a palavra que mais define esse momento.

Para a brasileira, o momento no concurso foi a realização de um sonho:

Foi um presente ter a oportunidade de representar a beleza e a força da mulher brasileira para o mundo inteiro. Ser modelo internacional aos 14 anos foi apenas o começo de uma jornada incrível que ainda estou traçando. Hoje eu realizo mais um sonho e tenho certeza de que ainda virão muitas conquistas!

O presidente da franquia Miss Grand Brasil, Evandro Hazzy, festejou a conquista de Talita, afirmando que sabia do potencial e dedicação da modelo:

É com muito orgulho que celebramos mais essa conquista da Talita! Chegar no top 5 é uma vitória e isso é resultado de um grande trabalho em equipe! Desde o início, eu sabia o potencial e dedicação dela. A miss evoluiu a cada etapa do concurso, superando grandes desafios e aprimorando suas habilidades. A sua história inspiradora, de uma menina do interior que conquistou o mundo, é um exemplo para todos nós. A Talita representou com maestria o nosso país e estou muito feliz por ter feito parte desse processo.