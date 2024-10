Após internação, esposa de Roque mostra seus sinais vitais: Estão ótimos

Roque, de 87 anos de idade, segue internado enquanto se recupera de uma desnutrição. Nesta sexta-feira, dia 25, o ex-assistente de palco de Silvio Santos teve seu estado de saúde atualizado pela esposa Janilda Nogueira, que o está acompanhando no hospital.

Sem dar muitos detalhes, ela escreveu:

Bom dia. Olha aí como as saturações dele estão ótimas.

Ao portal Leo Dias, o filho do diretor explicou o motivo que teria levado à nova internação. De acordo com Sérgio, seu pai precisou ficar no hospital porque estava muito desnutrido:

Meu pai está vindo há quase um ano muito debilitado, não estava mais querendo se alimentar e ficou muito desnutrido. Então minha mãe o levou para o hospital onde foi direto pra UTI, onde vem fazendo todos os exames. O estado dele hoje é estável.

Roque descobriu em maio deste ano que tinha um tumor benigno no cérebro depois de ser internado em abril por conta de um pequeno sangramento no crânio frontal. Desde então, ele tem estado com a saúde mais debilitada.