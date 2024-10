Em live, Alex Manente volta a reclamar de ataques

Alex Manente (Cidadania), candidato a prefeito em São Bernardo, fez uma transmissão ao vivo, ontem à noite, nas redes sociais para subir o tom contra o furto de seus materiais de campanha. Segundo o deputado federal – que, na semana passada, já havia registrado boletim de ocorrência por conta da subtração e destruição de windbanners (bandeiras de vento) – voltou a sugerir que o responsável pelo crime tem nome e endereço.

“Infelizmente o candidato oponente... No segundo só tem dois, e esses atos só beneficiam um. Enquanto existe uma candidatura que se diz do bem e faz eventos para pacificar a cidade, o que temos na vida real é bem diferente”, reclamou, sem citar o nome do prefeiturável Marcelo Lima (Podemos). “Nosso concorrente, (deputado federal) cassado, pouco antes (de perder o mandato) votou (na Câmara) a favor do crime e contra aumento de penas para furtos e roubo. Afastado do seu exercício na Prefeitura, virou réu.”

A live realizada no comitê central da campanha mostrava windbanners quebrados, danificados e empilhados no chão.

Na ocasião, Alex chegou a afirmar que uma apoiadora e assessora parlamentar do vereador Lucas Ferreira (PL) foi atingida por uma bomba. Apesar do susto, segundo o candidato, ela não se feriu.

Alex fez um apelo aos eleitores para que não briguem ou entrem em confronto com “bandido”. Segundo o prefeiturável, a melhor arma será o voto. O candidato afirmou que não é preciso fazer alarde, apenas votar e fazer a melhor escolha diante da urna. “Só desta forma vamos combater o medo.”

APOIOS

Alex, que tem endosso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na empreitada eleitoral, também fez questão de enaltecer em suas redes sociais os apoios recebidos dos prefeitos Paulo Serra (PSDB), de Santo André, e José Auricchio Júnior (PSD), de São Caetano. “Dois grandes prefeitos, superbem avaliados. Uma honra e satisfação (contar com apoio deles). Elegeram seus sucessores com alto índice de aprovação”, discorreu em vídeo postado nas redes sociais, ao lado dos gestores, que deixarão o comando das respectivas prefeituras em 31 de dezembro.