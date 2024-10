Marolla considera vergonha traições no Solidariedade

A informação publicada por esta coluna na terça-feira segundo a qual ex-candidatos a vereador do Solidariedade, partido que compõe a coligação encabeçada por Alex Manente (Cidadania) ao Executivo de São Bernardo, estão fazendo campanha para Marcelo Lima (Podemos) reverberou no diretório municipal solidarista. Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente da sigla na cidade, Matheus Marolla, não só não negou a ‘traição’ – flagrada pela reportagem do Diário em ao menos uma atividade do ex-vice-prefeito – como considerou “uma vergonha” a mudança de lado em meio ao 2º turno da eleição. “Não aceitaremos isso no Solidariedade de São Bernardo. Essas pessoas não têm compromisso com o Solidariedade, nem com a população, que confiou seus votos no partido no último dia 6. Repudiamos aqueles que saíram (candidatos) pela coligação e não continuaram no propósito de eleger Alex Manente”, diz Marolla. O SDD, vale lembrar, foi rachado à eleição. A sigla compunha a coligação liderada por Luiz Fernando (PT) até poucos dias antes da convenção, mas deixou o grupo devido à decisão de seu presidente nacional interino, deputado federal Paulinho da Força, que rompeu com os petistas e anunciou adesão ao grupo de Alex. Coincidência ou não, o Solidariedade não elegeu vereadores na cidade no dia 6.

Bastidores

Sumiu

A derrota na eleição do dia 6 parece ter abatido Penha Fumagalli (PSD, foto), prefeita de Rio Grande da Serra, que não foi reeleita para o cargo. A pessedista, que sempre se mostrou ativa nas redes sociais, se manifestou apenas no dia seguinte ao pleito para agradecer os votos recebidos. De lá para cá, nem mesmo postagens sobre avanço de obras em execução ou outras realizações ela tem feito – talvez, a chefe do Executivo esteja ocupada arrumando as malas para dar lugar a Akira Auriani (PSB).

Olhos abertos – 1

Luiz Fernando Teixeira (PT), deputado estadual e candidato derrotado no 1º turno da eleição em São Bernardo, postou vídeo nas redes sociais no qual recomendou aos servidores públicos da cidade “abrir os olhos” com a candidatura do deputado federal Alex Manente (Cidadania), que disputa a etapa final do pleito contra o ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos) no próximo domingo. “Abram os olhos e não joguem seu voto fora”, afirmou.

Olhos abertos – 2

O petista ficou incomodado com o fato de Alex Manente ter reunido cerca de 1.000 servidores públicos em encontro realizado na noite da última segunda-feira, em seu comitê. “Não podemos esquecer que muitos direitos da classe trabalhadora foram retirados com a ajuda do Alex, desde a terceirização, passando pela reforma da Previdência. Votar no Alex é dar um tiro no próprio pé”, disse Luiz Fernando. Formalmente, porém, o petista diz que não está recomendando o voto em Marcelo Lima – o partido, aliás, anunciou neutralidade na semana seguinte à realização do 1º turno.

Método

O candidato do Podemos ao Executivo de São Bernardo, Marcelo Lima, explicou ontem, durante evento nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo, o método que usa para enfrentar os ataques do seu adversário no segundo turno, o deputado federal Alex Manente (Cidadania). “Para cada ataque, uma proposta. Vamos falar de viadutos, da canalização de córregos, da urbanização de favelas. Vamos falar da história de quem entregou resultados e vai fazer muito mais por São Bernardo. Vamos transformar São Bernardo em um lugar cada vez melhor, juntos”, destacou.