Série “José e Durval”, do Chitãozinho e Xororó, estreia estourando na Globo

É necessário destacar certos feitos, quando tantas outras realizações são ressaltadas sem maior merecimento. Uma demonstração de que aqui existem profissionais suficientemente capazes de realizar trabalhos de qualidade, que naturalmente alcançam merecidos resultados. O público sabe reconhecer o que é bom.

A coluna teve acesso a um balanço da estreia de “As Aventuras de José e Durval”, terça-feira, na Globo, série do Globoplay em parceria com a O2 Filmes, baseada na biografia de Chitãozinho e Xororó. São 8 capítulos.

Escrita por Duda de Almeida, Dan Rossetto e Rafael Lessa, tem a direção de Hugo Prata e em seu elenco, nomes como Rodrigo Simas, Felipe Simas, Andréia Horta, Marco Ricca, Marjorie Gerardi, Ary

Fontoura e muitos outros.

O primeiro episódio alcançou 22 milhões de brasileiros. Foi líder, o tempo todo, no Brasil inteiro, em seu horário de exibição, 18% maior que todos os streamings e outros conteúdos de vídeo somados, com audiência 163% maior que a vice colocada, Record.

O interessante é que se observou crescimento entre diferentes públicos, homens e mulheres, de diversas idades, assim como foi bem significativo o seu engajamento nas redes sociais. Inclusive, um elevado número de manifestações espontâneas.

Prova, provada que sabemos fazer. Basta uma boa história e saber reunir um pessoal capacitado, à frente e por trás das câmeras, para se chegar ao resultado desejado. O telespectador sempre responde.

A Glória

Toda essa barulheira em torno da nova versão de “Vale Tudo”, escrita por Manuela Dias, passa a impressão que não vai ter outra novela na Globo em 2025, nas comemorações dos 60 anos. Não é bem assim!

Muito na dela, Gloria Perez tem tocado os trabalhos da história que entrará logo depois. Em se tratando desta experiente autora, sempre se pode esperar uma novidade.

Pontos em comum

Falando sobre fila das nove, Gloria Perez e Aguinaldo Silva têm algo em comum. Não se anunciou, ainda, quem serão os diretores artísticos de suas novelas.

Disponíveis, por enquanto, Mauro Mendonça Filho e Rogério Gomes.

Por outro lado...

O calendário festivo da Globo, no ano que vem, pode se tornar um pesadelo para Record, SBT, Band e companhia bela, nos mais diferentes horários.

Mas tem dois lados nisso: é preciso saber programar e a concorrência também saber se mexer.

E o rádio?

Diante dessa confusão envolvendo a Fórmula 1 na Band TV, e o possível adeus, resta saber como vai ficar a transmissão da BandNews FM.

A rádio sempre teve equipe própria, comandada pelo Odinei Edson e com nomes como Alessandra Alves, Julianne Cerasoli, Castilho de Andrade e Luís Fernando Ramos. Aliás, isso há muito tempo e sempre oferecendo um trabalho muito bom. Deve continuar.

Mudança de base

A informação é que há o desejo da alta cúpula da Globo, de fazer em Brasília o mesmo que foi feito em São Paulo.

Ou seja: vender a sede atual e depois alugar do novo dono ou se mudar para o setor de Rádio e TV Sul, onde já estão SBT e Record.

Posição da Globo

A respeito dessa possibilidade de mudança em Brasília, a coluna teve o cuidado de percorrer os caminhos naturais e procurar a Comunicação da TV Globo para a devida checagem.

Resposta: “estamos sempre avaliando possibilidades que tragam ganhos de sinergia e de custo para nossas operações”.

Teve um engano

Na edição de ontem, nota do Raul Gil, da possibilidade de seguir no SBT, se falou que o seu programa segue sempre na vice-liderança no horário de exibição.

Não é verdade. Poucas vezes chegou a isso, na maioria é terceiro.

Especialistas

Após a publicação sobre a data da segunda temporada de “Força de Mulher” na Record, com início em 9 de dezembro, não foram poucos os elogios à produção turca.

Já faz tempo que a coluna vem chamando atenção para este mercado. Dramalhão é com eles mesmo. E escapou das mãos da Band.

Entrevista

Um dos jovens apresentadores mais respeitados pela classe artística, Danilo Gobatto, conversa com Isabelle Drummond e o diretor Mauro Sousa no programa “Antenados”, neste sábado à noite, pela rádio Bandeirantes.

Em pauta, o espetáculo “Tina, Respeito”, em cartaz no Teatro das Artes, em São Paulo, que marca a volta da atriz aos palcos, após 20 anos.

Aviso de embarque

A Record planeja viajar na segunda semana de janeiro para o Marrocos, cenário de gravações da série “Paulo, O Apóstolo”, mais uma da equipe de Cristiane Cardoso, com direção-geral de Leonardo Miranda.

O elenco já tem vários nomes fechados e processo de preparação em ritmo adiantado.

Bate – Rebate

· Sexta-feira de debates na Globo, nas capitais e cidades com segundo turno, início às 22h, inclusive com direito a mudanças na programação.

· O ator Cláudio Sinti realizará, neste sábado, no teatro do Retiro dos Artistas, no Rio, um show em prol da entidade. A classe tem obrigação de prestigiar.

· A partir de segunda-feira, o “Metrópolis”, da TV Cultura, irá ao ar em novo horário, às 19h45, destacando a cobertura da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo...

· ... Débora Falabella também será uma de suas atrações. Ela está em cartaz com “Prima Facie” no Teatro Vivo.

· Prefeito reeleito de Recife, João Campos estará no “Roda Viva” da TV Cultura, pela primeira vez, na próxima segunda-feira...

· ... Aos 30 anos, ele é considerado uma das maiores revelações da nossa vida política...

· ... No primeiro turno ganhou com 78,11% dos votos válidos. É filho do falecido Eduardo Campos.

· A série “Deu Positivo” tem sua quinta temporada confirmada na MTV e na Pluto TV...

· ... Produção que aborda o dia a dia de pessoas reais que vivem com o HIV.

· O Prime Video marcou para o dia 21 de novembro a estreia da série “Segundas Intenções”, em oito episódios...

· ... A história se passa vinte e cinco anos depois do filme.

· Ivy Souza é um nome que chama atenção em “Mania de Você”. Faz a batalhadora Dhu.

C’est fini

A NBC Universal Telemundo Enterprises anunciou ontem a nomeação de Monica Albuquerque como Vice-Presidente Sênior de Conteúdo e Desenvolvimento. Nesta função recém-criada, a executiva brasileira, que tem passagens por Grupo Globo e Warner Bros. Discovery, será responsável por supervisionar o desenvolvimento de conteúdo para todas as plataformas lineares e de streaming.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!