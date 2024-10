Em Diadema, Filippi é acionado no Ministério Público

O prefeito José de Filippi Júnior (PT) foi denunciado na tarde desta quinta-feira (24) ao MP (Ministério Público) pelo vereador Eduardo Minas (Progressistas). O parlamentar acusa o chefe do Executivo de "abuso de poder político, uso indevido da máquina pública, captação ilícita de sufrágios e crime eleitoral”.

O pedido de investigação foi protocolado às 15h26 desta quinta-feira.

O vereador cita na petição encaminhada à Promotoria de Diadema reportagem publicada pelo Diário nesta quarta-feira com o título: “Progressistas denuncia Filippi por captação ilícita de votos”.

Segundo a denúncia, servidores lotados em escolas municipais teriam violado a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) para ter acesso a números de telefones de pais de alunos. Com as informações em mãos, teriam realizado ligações com o objetivo de pedir votos a Filippi.

Procurada, a gestão do prefeito Filippi ainda não se manifestou.

Reportagem em atualização.