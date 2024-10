Gilsão é novo Fazendeiro em A Fazenda 16; Júlia desiste da prova

Nesta quarta-feira, dia 23, Gilsão, Júlia e Luana tiveram a oportunidade de descer para o Provôdromo e tiveram a chance de ver de pertinho Adriane Gasliteu arrasar, mais uma vez, com um novo look toda peoa pronta para apresentar o novo fazendeiro em A Fazenda 16.

Dessa vez, os participantes disputaram em uma parede de escalada e precisaram de muita força e estratégia para conquistar o chapéu mais desejado do reality. Cada um dos competidores recebeu o desafio de completar um circuito com desafios no menor tempo possível.

Gilsão deu tudo de si para completar o desafio no menor tempo, mas Luana foi uma competidora nata e não deu mole. Júlia, por sua vez, sentiu dor durante a prova e pediu para desistir de conseguir o chapéu pela terceira vez no confinamento.

Adriane precisou checar se Júlia estava realmente bem e já deixou avisado que a equipe médica estava a esperando do lado de fora do quadro de prova. No entanto, Gilsão foi coroado e voltou para a sede na maior alegria.