Ribeirão dá sequência à pavimentação na Vila Eliza

Dando sequência ao programa de pavimentação de vias de Ribeirão Pires, começou na terça-feira (22) o asfaltamento das ruas Giacomo Bressan e Carlos Rohm, ambas localizadas na Vila Eliza. Além disso, também está em fase de conclusão a Rua Major Cardim na embocadura com a Rua Tupi, no Centro Alto.

Neste primeiro momento, nas ruas Giacomo Bressan e Carlos Rohn, além da aplicação de binder – camada da pavimentação comumente empregada em vias com maior fluxo de veículos para aumentar a durabilidade e suportar as tensões transmitidas pelo tráfego –, estão sendo efetuados serviços de fresagem, sarjetão e garra.

Na Vila Eliza, as ruas contempladas pelo convênio de R$ 2,9 milhões com o governo Federal são: Rua Giácomo Bressan, Rua Carlos Rohn, Rua Gustavo Rohn, Rua Primo Pelegrini, Rua Sixto Pelegrini, Rua Joaquim Moreno e Rua José Laurito. Já no Centro Alto, o asfalto novo contemplará as ruas Aurora e Major Cardim. Além da pavimentação, as vias e espaços públicos já receberam nova iluminação LED.

Em toda a cidade, a Prefeitura de Ribeirão Pires já levou asfalto novo para mais de 100 ruas e avenidas. Entre outras, foram contempladas ruas e avenidas de Ouro Fino, Quarta Divisão, Jardim Caçula, Nossa Senhora de Fátima, Parque Aliança e Vila Eliza.

SINALIZAÇÃO

A Prefeitura também anunicou que concluiu nesta quarta-feira (23) a nova sinalização viária no bairro Nossa Senhora de Fátima, na região de Santa Luzia. A sinalização faz parte da revitalização das vias do bairro, que também recebeu nova pavimentação.