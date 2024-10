Virginia exibe bolsa de luxo avaliada em meio milhão de reais

Virginia Fonseca celebrou ontem o aniversário de dois anos de idade da filha com Zé Felipe, Maria Flor. No entanto, ela quem decidiu se presentear com um mimo de luxo.

A influenciadora exibiu nas redes sociais a bolsa da marca Hermès do modelo Straw Z Stamp Kelly Picnic 35 Handbag, que é avaliada em aproximadamente 500 mil reais. A apresentadora do SBT filmou o unboxing do item, afirmando que ela estava ansiosa para que chegasse e se tratava apenas de um mimo.

Galera! Me mimei.

A um amigo que estava próximo, Virginia usou um tom brincalhão e instruiu para que ele elogiasse a bolsa quando a retirasse da caixa:

- Eu quero que você fale aquilo! Você chega aqui e você fala...

- Um, dois, três e? Chiquérrima!, disse o rapaz que está longe de estar errado, né gente?!

A bolsa grifada possui um compartimento principal e mais três bolsos internos, além de uma alça de couro legítimo. O acessório mede 36 cm de largura e 23 cm de altura.