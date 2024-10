Luana faz revelações sobre Camilla e Flora (e Sacha se revolta!) Veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda16

A formação da roça em A Fazenda nunca é algo fácil, e não foi diferente na noite da última terça-feira, dia 22. Isso porque rolou a dinâmica do Resta Um, o que fez com que Gilsão, Julia e Luana fossem parar na roça. Com isso, Luana ficou insatisfeita com o resultado, e não ficou quieta!

Na volta para casa, a peoa reclamou de Camilla, que não salvou a amiga da dinâmica e preferiu salvar Giselly.

- Camila hoje falou que Gizelly é falsa e protegeu Gizelly. Dizendo que, se eu fosse para a roça, era por causa dela. Como assim? Estou muito chocada, mas já sabia que ia ser assim, desabafou.

- Por que não sou sua amiga?, questionou Flora.

- Porque não é. Nenhuma é. Fala de mim pelas costas, é falsa, já me diminuiu. Não quero citar aqui, não, Flora, rebateu Luana.

As reclamações da peoa se estenderam por um longo tempo e ela resolveu expor as amigas dizendo que elas falavam mal de Sacha pelas costas. Inclusive, fez isso na frente das meninas.

- Tu acha isso legal, Flora? Tu acha maneiro fazer isso?, questionou Sacha.

- Tudo que eu falei, eu falei para você. Entendo sua chateação, respondeu Flora.

- Que amiga é essa, que só fica falando mal de você pelas costas?, questionou o peão revoltado.

A saga do leite condensado

A polêmica das latas voltou à tona após Giselly revelar que foi Luana quem colocou as latas nas suas coisas e que ela sempre distorceu tudo.

- Gente, ela colocou nas minhas coisas de propósito. Ela chegou para mim e falou: Coloquei o leite condensado que peguei nas suas coisas. Ela fez de propósito, revelou a ex-BBB.

Flora também criticou Luana.

- Mas é muita doidera ela vir aqui, falar o que falou, e sair. Não esperou a conclusão das coisas, reclamou.

Giselly ainda afirma que Luana distorceu os acontecimentos sobre Sacha.

- Olha o que era: Eu não quero me justificar para todo mundo que estou falando com o Sacha. Eu falei: Então entra no quarto, conversa, as pessoas vão estar ouvindo... era isso!, revelou.

- Ah verdade, foi isso mesmo, eu lembro. Ela distorceu! Tudo que eu fiz para o bem dela, ela quer usar...!, concordou Flora.

Giselly ainda diz que Luana quer se aproximar de Sacha por ele já ter voltado de diversas roças.