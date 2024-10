Republicanos dividido no 2º turno em Diadema

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi enfático ao afirmar, durante atividade em apoio à candidatura de Taka Yamauchi (MDB) à Prefeitura de Diadema, que a eleição do ex-presidente da SPObras representaria uma oportunidade de “varrer” o PT da cidade. Porém, o posicionamento da principal liderança do Republicanos parece não ter sido seguido à risca por seus correligionários. Um dia após o endosso do chefe do Palácio dos Bandeirantes à campanha de Taka, o presidente do partido em Diadema e ex-prefeiturável Gesiel Duarte anunciou apoio à reeleição do prefeito José de Filippi Júnior (PT) no 2º turno. “Tenho muita afinidade com o plano de governo do prefeito Filippi. Estou também ao lado do Pastor Rubens (Cavalcanti, PV, postulante a vice) para declarar que, no próximo domingo, eu e minha família vamos votar no Filippi”, disse Gesiel Duarte, em vídeo publicado nas redes sociais. No 1° turno, Gesiel recebeu 3.203 votos (1,4% do total válido) e ficou no quarto lugar na disputa municipal. Ao fim da etapa decisiva do pleito, se Gesiel escapar de uma intervenção no diretório municipal do Republicanos e não for expulso, já poderá se dar por satisfeito.

Bastidores

Protagonismo

O Partido Liberal fez um balanço positivo das eleições em São Caetano, das quais saiu vitorioso e consolidou sua posição como a maior força política da cidade. Além de eleger cinco vereadores e ampliar sua bancada, que contava com três cadeiras em 2020, o partido também comemorou a eleição de Tite Campanella (foto) para o Palácio da Cerâmica. Com 60.858 votos, o equivalente a 59,61% do total válido, Campanella reafirma o protagonismo do PL no município.

Segurança

O candidato do Podemos ao Executivo de São Bernardo, Marcelo Lima, afirmou na última segunda-feira que o pedido feito à Justiça Eleitoral e ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) por mais segurança para ele e seu adversário no 2º turno, Alex Manente (Cidadania), ainda não foi atendido. Porém, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), veio em seu socorro e disse que vai intensificar as ações da GCM (Guarda Civil Municipal) até as eleições.

Desafio

Atila Jacomussi, deputado estadual e candidato do União Brasil ao Executivo de Mauá, queixou-se do fato de seu adversário no 2º turno, o prefeito e postulante à reeleição, Marcelo Oliveira (PT), tê-lo chamado de “ex-presidiário” nas redes sociais. Como resposta, fez um postagem com imagens de vários petistas que já foram presos, como o presidente Lula, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, o ex-tesoureiro Delúbio Soares, entre outros, acompanhados da frase “Eu já”, e desafiou o prefeito a chamá-los de “ex-presidiários”. “Vai falar só de mim ou dos companheiros também?” questionou.

Culatra

Curiosamente, na mesma postagem em que elenca as prisões dos petistas, Atila lembra ao eleitor que Marcelo nunca foi preso – a imagem do petista é acompanhado da frase “Eu nunca”, enquanto Atila passou duas vezes pela prisão, no âmbito das operações Prato Feito e Trato Feito.

Seminário

Os Planos de Educação Municipais do Grande ABC serão tema, na próxima semana, de seminário promovido pelo Observatório de Políticas Educacionais do Grande ABC, coordenado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e pela UFABC (Universidade Federal do ABC). O evento será realizado no campus de São Bernardo da instituição de ensino, de 30 de outubro a 1º de novembro.