Santo André é top 10 em ranking de limpeza urbana e sustentabilidade

Santo André aparece no top 10 das cidades brasileiras com mais de 250 mil habitantes com melhor desempenho em limpeza urbana e sustentabilidade. O município é o décimo colocado no Islu 2023 (Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana), criado pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana – o ranking foi divulgado em março deste ano.

Entre as cidades da região, São Bernardo aparece na 21ª posição, Diadema é a 54ª e Mauá é a 77ª. A Capital paulista figura na 67ª colocação, enquanto a líder é Florianópolis.

O levantamento, que é publicado pela Abrema (Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente) e a empresa de auditoria e consultoria PwC, é nacional e leva em consideração os dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento).

O objetivo é verificar a aderência dos municípios aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010).

Em Santo André, os serviços são de responsabilidade do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). “É mais um reconhecimento que nos enche de orgulho e nos dá a certeza de que estamos no caminho certo, rumo a uma cidade cada vez mais limpa e sustentável. Neste aspecto, seguimos aprimorando os processos e serviços com o objetivo de ampliar a reciclagem e a vida útil do Aterro Sanitário, por exemplo”, diz o superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira.

Nesta edição, o estudo contemplou a análise de 3.947 cidades levando em consideração quatro aspectos: engajamento do município; sustentabilidade financeira; recuperação dos resíduos coletados; e impacto ambiental.