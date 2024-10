Ídolo do Corinthians, volante Paulinho anuncia jogo de despedida: 'Saudade e gratidão'

Com uma passagem vitoriosa com a camisa corintiana e duas Copas do Mundo no currículo, o volante Paulinho resolveu encerrar o seu ciclo com um jogo festivo. O jogador usou as redes sociais para divulgar a realização da partida e convocar a torcida.

"Com um misto de saudade e gratidão, CONVIDO A TODOS para estarem presentes no meu jogo de "despedida" dos gramados como jogador de futebol", diz o texto que abre a postagem feita pelo atleta.

A data e o local já estão definidos. O encontro vai acontecer no dia 21 de dezembro, no estádio do Canindé, às 9h30. Nesta partida, ele espera reunir companheiros que estiveram presentes ao longo de sua trajetória. O valor arrecadado será revertido em um Natal solidário.

"Será um grande jogo, com participação de amigos que fiz durante esses quase 30 anos de carreira, com passagem em clubes como Corinthians, Barcelona, Tottenham e seleção brasileira".

Identificado com o Corinthians, Paulinho fez parte de uma era de títulos importantes no clube paulista. Ele foi campeão Brasileiro, da Libertadores e também do Mundial de clubes em 2012.

Os planos para o futuro estão relacionados ao futebol. O volante, que estuda administração esportiva, tem a intenção de atuar como gestor. Ele pretende usar sua experiência para trabalhar agora fora das quatro linhas.