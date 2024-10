Palavra do Leitor - 22 de outubro de 2024

Agências reguladoras

Levantamento feito pelo jornal Valor Econômico constata que nove cadeiras de diretores estão vazias aguardando nomes que serão levados ao Senado. Bem se vê que a fiscalização dos serviços das concessionárias não são prioridades neste governo. Existe um balcão de negócios. De lá sairão os nomes que certamente não fiscalizarão as empresas e sim lhes servirão, como se tem visto. Basta ver ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), que usa e abusa dos convênios, e da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), que até hoje não resolveu o caso da queda do avião da Voepass. Uma vergonha tantas agências e todas a serviço das empresas. Quem deveria mudar isso não muda, pois o que importa é colocar nelas quem dá votos.

Izabel Avallone

Capital

Eleição em São Bernardo

‘Marcelo Lima reúne massa em caminhada pela Kennedy’ (Política, ontem). Orlando, que atacou tanto seu ex-vice, dizendo que foi cassado, que não poderia voltar para Secretaria nem voltar para cargos públicos, agora está de mãos dadas.

Bruno Nunes Barbosa

do Instagram

Eleição na Capital

Por mais que tente posar de bom moço, passando de baderneiro a político moderado, o candidato psolista não convence o eleitor paulistano que tem memória e não esquece toda arruaça que Boulos propiciou nesta cidade, além de invasões. Quantas vezes a sua claque foi induzida a fechar ruas e avenidas, botando fogo em pneus, provocando um verdadeiro inferno no trânsito. Os moradores não querem Boulos. Lula errou a mira apostando em sua força política, uma vez que nem ao menos seu partido teve alguém competitivo. É o que dá achar que poderia enfiar goela abaixo do eleitor paulistano qualquer aventureiro. Eis o dilema de Boulos e seu padrinho: convencerem quem já está convencido, pois sentiu na pele o que é conviver com a desordem na cidade.

Izabel Avallone

Capital

Servílio de Oliveira

‘Servílio: Vida de ícone do boxe vira filme’ (Setecidades, dia 20). Reportagem sobre o boxeador Servílio de Oliveira, verdadeira viagem no tempo, mostrando todo o esforço, sacrifício, dedicação e objetivo do grande lutador.Quanto a gradil em Praça, acreditamos que deveriam ser ouvidas as entidades (clubes, associações religiosas etc.) sobre o que estão realizando para minimizar a vida dos moradores daquela praça e outras áreas ocupadas. Há muita benemerência com o chapéu alheio, muita hipocrisia. Igual caso dos menores infratores, ninguém os quer levar para as suas residências, afim de conviverem com seus familiares. Fica a sugestão.

Jose Carlos Soares de Oliveira

São Bernardo

VAR

O VAR (árbitro assistente de vídeo, do inglês video assistant referee), a princípio, veio para ajudar a arbitragem de campo em lances difíceis e duvidosos. Que isso tornou o jogo mais chato, é inegável. Agora, ficou mais justo também. “Justo”, entre aspas, porque, não raro, vemos lances claríssimos nos jogos em que o VAR, que era para corrigir as falhas do campo, tornam estas mais clamorosas ainda. O que mais chamou a atenção nos jogos deste último fim de semana foram os pênaltis não marcados a favor do Palmeiras diante do Juventude, em cima de Estevão, que joga muita bola, e o também claríssimo pênalti cometido pelo jogador Garro, do Corinthians, diante do Flamengo. Lances bem claros onde dá a entender que os árbitros de VAR analisam de acordo com interesses clubísticos e como torcedores.

Mauri Fontes

Santo André