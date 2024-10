Justiça aprova recuperação judicial do São Caetano

O São Caetano teve a solicitação de recuperação judicial deferida na manhã de ontem pela Justiça – o pedido havia sido realizado em agosto. À época, o processo apontava que as dívidas do clube já ultrapassavam os R$ 70 milhões.

De acordo com nota oficial da agremiação, a ação visa reestruturar as finanças da agremiação. “Com o intuito de honrar a tradição do clube e de todos que ajudaram em sua fundação e condução, além do respeito maior ao torcedor apaixonado pelo Azulão, o presidente e proprietário, Jorge Machado, comemora o deferimento concedido pelo juiz responsável”, diz o documento.

A ação do São Caetano segue os exemplos de grandes esquipes do futebol brasileiro, como Botafogo-RJ, Vasco e Cruzeiro, que entraram com solicitações de recuperação judicial nos últimos anos após se tornarem SAF (Sociedade Anônima de Futebol).

Ainda segundo a nota, a partir de agora, a agremiação espera equilibrar e sanar todas as pendências e “conduzir o clube para um futuro promissor e vitorioso”, afirma a nota.

Simultaneamente ao fato, o Azulão faz obras estruturais e de manutenção no Estádio Anacleto Campanella.

O São Caetano afirma que a participação da torcida é essencial para o momento do clube. “Agradecemos a confiança dos verdadeiros torcedores, que jamais nos abandonaram, e seguimos de portas abertas para juntos trilharmos pelos melhores caminhos”, conclui a nota.