Bruna Biancardi celebra aniversário de Carol Dantas: Obrigada por tudo

Bruna Biancardi e Carol Dantas construíram uma amizade muito bonita ao longo dos anos. As duas se conheceram quando Biancardi era namorada de Neymar Jr..

Como você deve saber, Carol tem uma relação boa com o craque, com quem tem um filho, Davi Lucca. Recentemente, por exemplo, Bruna viajou com a filha Mavie - caçula do jogador - até Barcelona, na Espanha, para visitar Dantas.

No dia 21 de outubro, Bruna Biancardi celebrou o aniversário de Carol Dantas em suas redes sociais.

A influenciadora postou diversas fotos ao lado da aniversariante e desejou apenas coisas boas a ela:

Hoje é dia dela! Carol que Deus te abençoe nesse próximo ciclo e te conserve do jeitinho que você é: Leve, feliz, dedicada em tudo, parceira e especial. Obrigada por tudo e conte sempre com a gente! , escreveu.