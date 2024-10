Mauro Sousa se emociona com homenagem ao pai durante SPFW: Muito feliz e orgulhoso

O final de semana foi especial e de muita emoção para Mauricio de Sousa e o seu filho, Mauro Sousa. No sábado, dia 19, o cartunista foi homenageado pelo estilista Rafael Caetano na SPFW 58, e no domingo, dia 20, a Turma da Mônica tomou as passarelas no desfile de Walério Araújo.

Mauricio de Sousa acompanhou de perto o desfile de Rafael Caetano e até atravessou a passarela ao lado do estilista. Já no dia seguinte, Mauro prestigiou Walério ao lado do namorado. Após o desfile, o filho do cartunista bateu um papo exclusivo com o ESTRELANDO e falou da emoção das homenagens.

- Muito emocionante, estou super empolgado com tudo que aconteceu, tanto com o Rafael, quanto com o Valério. Primeira vez que eu vejo no São Paulo Fashion Week essa representação, essa homenagem ao meu pai e à obra dele aqui. Então realmente é um motivo pra gente ficar muito feliz, muito orgulhoso. E realmente foi muito autêntico, muito original. Cada estilista fez a sua versão, trouxe o seu olhar, a sua arte para turma da Mônica dentro de todos os looks. Então estou muito feliz, muito emocionado e com certeza meu pai também.

Mauro também contou qual foi a reação do seu pai ao acompanhar o desfile:

- Ele olhava cada look passando, apontava e falava assim: Chique, muito chique.