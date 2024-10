Charge - 21 de outubro de 2024

O PL (Partido Liberal) conquistou o maior número de cadeiras nas sete Câmaras no Grande ABC nas eleições do dia 6, marcada por renovação de 36% dos vereadores. A sigla de extrema direita é seguida de perto pelo PT (Partido dos Trabalhadores), de esquerda, e pelo PSD (Partido Social Democrático), de centro.

Em 2020, o PSDB elegeu 26 vereadores e conquistou a maior bancada legislativa na região, enquanto PT, PSD e Cidadania figuravam entre os partidos com maiores representações. No entanto, em 2024, o cenário é mais diversificado: o PL conquistou 17 cadeiras, seguido do PT, com 16, e do PSD, com 13. Na sequência, PSB e Podemos elegeram 12 vereadores cada um (veja gráfico ao lado).