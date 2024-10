Palavra do Leitor - 21 de outubro de 2024

Eleição em S.Bernardo – 1

‘Alex e Marcelo partem para o ataque em debate’ (Política, dia 18). Esse Alex não tem uma proposta e todas as vezes em que Marcelo tentava puxar para esse lado, ele vinha com ataque e mais ataque, demonstrando que não tem equilíbrio nem para conversar. Imagina para liderar uma cidade como São Bernardo?

Carlos Eduardo Cunha

do Instagram

Eleição em S.Bernardo – 2

Basta dar um Google no nome Marcelo Lima – corrupção! O Marcelo Lima não conseguiu responder a uma pergunta simples e se enrolou todo! Está claro que o Orlando Morando deseja se manter no poder para continuar vendendo os patrimônios públicos e ruas da cidade! Larga o osso...

Andréia Kelmy

do Instagram

Eleição em S.Bernardo – 3

Eleição sem graça, dois caras que representam a mesma coisa.

Mohamed Saadi

Santo André

Civismo

Muito lúcido o artigo ‘Quem vive de emendas não se emenda’ (Opinião, dia 18), de Percival Puggina (gaúcho, 69 anos, jornalista, escritor, criador da Fundação Tarso Dutra de Estudos Políticos e Administração Pública), em que nos proporciona uma aula de civismo e política, ao escrever “penso principalmente nos cidadãos que sabem o que não querem (a esquerda, seus métodos e objetivos), mas não receberam informação suficiente e fundamentada sobre os meios para livrar o Brasil de seus males atuais”. Digo aula de civismo, porque civismo não é só respeitar o trânsito, ser educado com o próximo, cumprir as leis do País, mas também é se preocupar com o bem da Nação, do ser humano, da natureza a sua volta e viver bem em sociedade. Recomendo a todos os nossos leitores acompanhar a esse autor, no YouTube, assistindo aos vídeos Sinal Verde Para 2026, Meu País de Volta, Qual Política a Esquerda Queria no Poder?. E, também, os seus livros: Cuba, a Tragédia da Utopia e A Tomada do Brasil Pelos Maus Brasileiros.

Enyl Xavier de Mendonça

São Caetano

Privatização

O presidente Lula da Silva se elegeu convicto de que um Estado grande e forte iria trazer benefícios e desenvolvimento ao País. Dizia que as estatais eram patrimônio do povo brasileiro. Agora que elas estão dando “prejuízo como nunca antes nesse País”, Lula pretende retirará-las da responsabilidade do Estado. Tipo, dane-se o povo porque meu governo não assumirá prejuízos. Por isso boa parte da população clama pelas privatizações, porque hoje as estatais não passam de cabide de emprego para incompetentes e amigos do PT, mas a conta o povo que deverá pagar. Privatização, já!

Beatriz Campos

Capital

Concorrência a Elon Musk

Leio que o ministro Juscelino Filho, das Comunicações, viajou para a China em busca de empresas que façam concorrência à Starlink, do bilionário Elon Musk. Logo ele que tem tantos indícios de corrupção e até hoje segue sem ser incomodado? Na verdade, não é ampliar a concorrência. A real mesmo é aceitar a empresa do bilionário que tanto incomoda quem não tem competência para ser como ele é, um homem à frente do seu tempo. Pelo que já foi publicado a respeito de Juscelino, talvez possa ensinar aos chineses o que ele sabe fazer muito bem, corromper.

Luciana Lins

Campinas (SP)

Lady Gaga

‘Justiça solta fã de Lady Gaga que ateou fogo em cinema’ (Setecidades, dia 18). Um perigo! E se ele matar alguém da próxima vez? De quem será a responsabilidade? Da Lady Gaga?

Ana Cristina Sousa

do Instagram