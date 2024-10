Após morte de Liam Payne, Zayn Malik adia turnê e recebe apoio dos fãs

Ex-membro do One Direction, em que era companheiro de banda de Liam Payne, Zayn Malik anuncia o adiamento de parte de sua próxima turnê, por conta da morte do amigo. O cantor revelou que os shows, que começariam dia 23 de outubro, vão mudar de data.

Malik compartilhou o posicionamento no X, antigo Twitter, revelando que as datas dos shows dos Estados Unidos serão remarcadas para janeiro de 2025.

Dada a perda de partir o coração sofrida esta semana, tomei a decisão de adiar a parte dos EUA da turnê STAIRWAY TO THE SKY. As datas estão sendo remarcadas para janeiro e as postarei assim que tudo estiver definido nos próximos dias. Seus ingressos permanecerão válidos para as novas datas. Amo todos vocês e obrigado pela compreensão.

Liam Payne morreu na última quarta-feira, dia 16, após sofrer uma queda do terceiro andar do hotel Casa Sur. O cantor estava viajando em Buenos Aires, na Argentina.