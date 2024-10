Governador virá a Diadema amanhã para apoiar Taka

A campanha do engenheiro Taka Yamauchi (MDB), que disputa o segundo turno contra o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), ganhará reforço com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em ato na próxima segunda-feira. O apoio de Tarcísio ao emedebista foi formalizado durante encontro de empresários em São Paulo.

Taka postou em suas redes sociais que a Caminhada Todo Mundo é 15 é um grande encontro, que vai mudar o município. “O governador vem especialmente a Diadema para demonstrar seu apoio a nossa campanha e falar dessa importante parceria entre a nossa cidade e o governo do Estado por um futuro digno para todos os diademenses.”

O emedebista vem angariando importantes reforços à sua candidatura. Além de Tarcísio, já declararam apoio ao emedebista os prefeitos de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB); de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

A caminhada ocorrerá amanhã, a partir das 15h, com concentração na Praça Redondão, à Rua Fuminobu Shimizu.