Marcelo Lima pede à Justiça para reforçar sua segurança e a de Alex

O candidato do Podemos ao Executivo de São Bernardo, Marcelo Lima, pediu ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e à Justiça Eleitoral reforço em sua segurança e à de seu adversário no segundo turno, Alex Manente (Cidadania), após atentado ocorrido na sexta-feira contra o prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva (Podemos), que permanece internado. O podemista estava no carro oficial quando foi alvo de tiros e um projétil o atingiu no ombro.

“Eu me sinto inseguro. Minha família, muito preocupada, quase não me deixou sair de casa ontem. Realmente solicitei ontem (sexta) ao governador do Estado de São Paulo e à Justiça Eleitoral segurança para a nossa candidatura e também a do nosso adversário, porque nossa campanha representa o amor por São Bernardo e o melhor que temos para entregar”, afirmou Marcelo Lima, que realizou caminhada ontem, no Alvarenga.

Segundo o candidato, o atentado contra o prefeito de Taboão da Serra é um ato de terrorismo, no momento em que a população tem a oportunidade de escolher de forma democrática um candidato. Marcelo destacou, ainda, que é preciso garantir que a democracia e a vontade do eleitor prevaleçam até o dia da eleição.

“Pregamos uma campanha do amor, da paixão por São Bernardo. Ficamos realmente muito preocupados com o Aprigio. Um senhor, um prefeito com a história que ele tem, candidato à reeleição, sofrendo tiro de fuzil, no carro blindado. Isso faz com que a gente se preocupe também. Agora que sou avô, tenho de cuidar da minha neta”, destacou.

ROUBO DE BANDEIRA

Marcelo Lima minimizou o fato de Alex Manente ter registrado BO (Boletim de Ocorrência) por furto de material de campanha. Segundo o BO, cem bandeiras do prefeiturável foram levadas dos locais onde estavam dispostas.

O podemista afirmou que a campanha é muito rápida e não pode se limitar a uma discussão de roubo de windbanners. O candidato também relatou sofrer com roubos, mas que a campanha intensa não lhe permite “a vaidade de ter seu rosto no papel”.

"Tenho muitos problemas com isso. Somem os windbanners, mas como minha campanha é de propostas, não tenho tempo (para registrar B0). A equipe leva nosso plano de governo o dia inteiro (para as ruas). É claro que, na hora, a gente fica chateado, porque todo dia somem muitas, mas a gente não tem tempo de ficar preocupado com bandeiras”, reforçou.

Sobre a última semana de campanha, Marcelo Lima afirmou que o foco é ganhar a eleição, levando para as ruas uma proposta de experiência, trabalho e resultados. “Esta última semana é de entrar com mais amor ainda, com mais paixão, pregando a paz e o carinho por São Bernardo.”