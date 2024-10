E as fábricas de São Caetano? História silenciada? E a Folia de Reis na cidade? Sobrevive?

Os três arte-educadores encontraram na jornalista Maria Angelica Ferrasoli e no animador cultural Wilson Maria respostas às suas dúvidas.

Angelica estuda e preserva histórias da resistência operária em São Caetano.

Wilson Maria leva à frente a fé, a empolgação e o talento que o berço lhe ofereceu da festa popular que celebra a visita dos três Reis Magos ao Menino Jesus.

REDESCOBERTAS

Depoimento: Milene Valentir

O que buscamos na Maria Angelica foi contar um pouco pra gente sobre a resistência operária em São Caetano.

O ABC, historicamente, é operário. Tem muitas histórias sobre isso. E as fábricas de São Caetano?

A gente nunca ouviu falar do movimento operário da cidade na ditadura militar. E a Maria Angelica, como jornalista, focaliza uma história que faz parte da vida dela.

E a Folia de Reis? Todo mundo falava pra gente que São Caetano não tinha mais Folia de Reis. Que já teve. Lamentamos: que pena que não tenha mais.

O movimento da Folia de Reis antigo na Vila Gerty se misturou com o da Vila Palmares, com o do Jardim Elba. Uma efervescência da cultura popular. Fomos atrás. Chegamos ao bairro São José, onde o mesmo grupo familiar que nasceu na Vila Gerty ali está e Wilson Maria é o seu grande responsável.

Tem foto dele, bebezinho, lá no quintal da Vila Gerty vendo a Folia acontecer, com o pai dele, que era um grande articulador. E o Wilson Maria leva isso como a vida dele.

Todo dezembro ele tem uma lista de casas a serem visitadas. As pessoas recebem a Folia de Reis de São Caetano com todo o carinho. Servem almoço, assistem àquelas pessoas com roupas e máscaras maravilhosas. Os bastiões. As cantorias.

Crédito da foto 1 – Michele dos Santos (DGABC-TV)

Crédito da foto 2 – Felipe Mozelli; Diocese de Santo André (6-1-2020)

Crédito da foto 3 – Divulgação

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 21 de outubro de 1994 – Edição 8837

MANCHETE – Banco Central aperta bancos e cerca consumo.

Governo Itamar instituía compulsório sobre empréstimos e financiamentos por tempo indeterminado. Juros poderiam subir.

EDITORIAL – Está na hora de o Fórum pela Cidadania do Grande ABC perder o caráter unicamente político e adotar um perfil mais técnico.

SANTO ANDRÉ – Sociedade Cultural ABC, que reúne a comunidade japonesa, comemorava 40 anos.

EM 21 DE OUTUBRO DE...

1812 - Criada a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, em São Bernardo, que abrangia todo o Grande ABC.

NOTA DA MEMÓRIA – Esta história está detalhada no livro “Semente do Grande ABC”, que fala das setecidades da região.

1889 - Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, falece em Petrópolia – hoje nome de cidade e bairro no Grande ABC, no Rio de Janeiro, no Paraná e no distrito de Ijuí (RS).

1979 – Dom Jorge Marcos de Oliveira, já bispo renunciante da Diocese de Santo André, concedia longa entrevista à “Memória”, publicada em dois domingos.

Trechos da primeira parte:

1 - O mundo caminha para o socialismo.

2 - O que nós temos hoje de benefícios dos operários foi realmente conquistado por eles.

3 - No episcopado em geral eu era tido como uma figura assim meio estranha.

4 - O marxismo tornou-se muito mais atuante na Itália do que no Brasil.

NOTA DA MEMÓRIA – As duas fitas com a entrevista de dom Jorge podem ser ouvidas no Centro de Memória de São Bernardo, digitalizadas que foram.

Na mesma edição, Aleksandar Jovanovic, editor de Política, entrevistava José Aparecido de Faria. E escrevia: “De faxineiro a doutor em economia (ou: a história de nove anos no exílio)”.

NOTA DA MEMÓRIA – Aparecido está entre nós. Militante, como sempre, muitas histórias a contar.

MUNICIPIOS BRASILEIROS

No Maranhão, hoje é o aniversário de Amarante do Maranhão e São Benedito do Rio Preto.

Em Goiás, Caldas Novas e São Luiz de Montes Belos (GO).

No Ceará, Cedro e Tarrafas.

E mais: Alagoa Grande (PB), Rafael Fernandes (RN), São Domingos (SE) e São José da Bela Vista (PR).

HOJE

Dia Mundial da Iluminação. Lembra Thomas Edison que, nesta data, em 1879, concluiu sua lâmpada incandescente utilizando filamento de carvão.

E mais: Dia do Contato Publicitário, Dia Nacional da Alimentação na Escola, Dia do Ecumenismo, Dia do Podcast.

Santa Ursula e companheiras

21 de outubro

(Inglaterra 362 – Alemanha 383). Padroeira das jovens e estudantes.

Ilustração: Santuário Basílica de São Sebastião; frades capuchinhos; Rio de Janeiro (RJ)