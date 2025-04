Morre o ex-desembargador Windor Roberto Magalhães, aos 83 anos

O desembargador aposentado Windor Roberto Magalhães dos Santos morreu nesta segunda-feira (7), aos 83 anos, na Capital. Nascido no Rio de Janeiro, ingressou na magistratura em 1979, sendo por sete anos juiz em Santo André. A causa da morte não foi divulgada pela família. O velório e sepultamento ocorrem nesta terça-feira (8), em São Paulo.

Magalhães dos Santos foi juiz em Santo André de 1982 a 1989. Ocupou a 1ª Vara Criminal e presidiu o Tribunal do Júri e o Juízo Eleitoral na cidade, em que morou até 1995, mesmo depois de já estar atuando na Capital paulista. No município, foi sócio do Rotary e do Clube Atlético Aramaçan.

Tornou-se desembargador no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) em 3 de janeiro de 2005. Deixou o posto em 4 de julho de 2011, aos 70 anos, idade em que, à época, a aposentadoria era compulsória.

Nascido na então Capital federal, Magalhães dos Santos se formou bacharel pela Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), em 1964. Antes de chegar ao TJ-SP, atuou como juiz, além de Santo André, em Sorocaba, Osasco, Santa Fé do Sul, Andradina e Capital.

“O primeiro antitabagista que conheci, o primeiro agnóstico, o primeiro tenista. O primeiro juiz, essa palavra que era cercada de uma aura de reverência que de certa maneira moldou minha visão dele. Devo a ele o senso de justiça, que ele exerceu na plenitude do termo, como profissão e como filosofia de vida”, disse em rede social uma das duas filhas de Magalhães dos Santos, a jornalista Vera Magalhães, que começou sua carreira no Diário e hoje apresenta o Roda Viva, da TV Cultura.

O velório do desembargador será nesta terça-feira, no Funeral Home Sala Paris (Rua Carlos do Pinhal, 376, Bela Vista, Capital), das 8h às 14h. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Morumbi.