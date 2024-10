Vera Viel conta detalhes sobre seu quadro clínico: Evolução e melhora a cada dia

Vera Viel descobriu um tumor raro e maligno em sua coxa e precisou passar por uma cirurgia de retirada na última sexta-feira, dia 11. Desde então, a esposa do Rodrigo Faro vem compartilhando detalhes sobre sua recuperação e sensação pós-cirurgia. Nesta terça-feira, dia 15, a modelo amanheceu agradecendo sua evolução e deixou um recado inspirador para os seguidores:

Bom dia, hoje a minha maior alegria é surpreender os médicos que me acompanham com a minha evolução e melhora a cada dia. Você que está passando por algum problema de saúde também pode ser curado, tenha fé e clame por Ele.

Já na segunda-feira, dia 14, Vera agradeceu as mensagens de carinho que recebeu dos fãs e disse que passou por uma mudança em sua vida:

Aconteceram muitas coisas em uma semana, da biópsia à cirurgia, minha vida mudou completamente e estou aqui para agradecer, primeiro a Deus, e depois às milhares de mensagens e orações. O que eu estou vivendo é inexplicável, tem as mãos de Deus o tempo todo e foi Ele quem me segurou no colo no momento da cirurgia, iniciou ela.

Em seguida, Viel contou que passou por uma experiência emocionante ao realizar a cirurgia e relatou tudo que viveu naquele momento:

Ele pediu para que eu descansasse enquanto os médicos arrancavam o tumor. Ali, naquele momento, não havia dor, somente o cuidado e o amor Dele. Precisamos glorificá-lo. Ele me falou que a minha vida faria sentido a partir daquele momento. Disse que me daria vida e que não era a minha hora de ficar com Ele. Foi tudo sobrenatural. Disse que o Rodrigo cuidava de mim aqui como Ele, que eu tenho muito o que viver com minhas filhas. Ele disse que o era mais precioso para Ele era a família, por isso eu deveria voltar. Ele me deu vida, continuou.

Por fim, a modelo disse que espera retornar logo para casa e que a cirurgia foi bem sucedida:

Logo estarei em casa e vamos vencer essa batalha. A cirurgia foi um sucesso. Obrigada aos médicos e todos aqui no hospital que estão cuidando de mim. Quero que todos saibam que quando temos fé, nós somos curados de qualquer enfermidade. A fé cura.

Rodrigo Faro também não deixou de mostrar o carinho pela esposa e publicou uma foto com ela e os filhos nas redes sociais. Na legenda, o marido babão deixou um recadinho para a esposa e disse que vai apoiá-la:

Família reunida para agradecer a cura da nossa Vera Viel .Vamos passar por isso juntos, com muito amor e fé.