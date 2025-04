Bill Murray fala sobre 'conduta inapropriada' em set: 'Não sei o que me levou a fazer isso'

Bill Murray falou sobre a acusação de conduta inapropriada no set de Being Mortal. Em 2022, o ator foi afastado das gravações do filme de Aziz Ansari devido à polêmica.

Em entrevista ao New York Times, ele admitiu a má conduta com uma colega de trabalho.

"Não passo muitos dias ou semanas sem pensar no que aconteceu... Não sei o que me levou a fazer isso. É algo que eu já tinha feito a outra pessoa antes, e eu achava engraçado e toda vez que acontecia, era engraçado", explicou.

Ele foi acusado de subir em cima de uma mulher em uma cama e beijá-la na boca enquanto os dois usavam máscaras contra a covid-19. Murray disse que tinha uma relação próxima com a vítima e que os dois já haviam até almoçado juntos. Na época, ele alegou que tentaria fazer as pazes com ela.

"Eu estava usando uma máscara, e dei um beijo nela, e ela estava usando uma máscara. Não foi como se eu a tivesse tocado, mas foi só, eu dei um beijo nela através de uma máscara. E ela não era uma estranha."

Ele classificou o episódio como uma grande decepção. "Eu achava que conhecia alguém e não conhecia. Eu certamente achei que era leve. Achei engraçado. Para mim, ainda é engraçado, a ideia de que você pode dar um beijo em alguém com uma máscara. Ainda é estúpido. É tudo o que era", explicou.

Após o episódio, as gravações do filme foram interrompidas pela Searchlight Pictures, responsável pelo longa. O ator diz que aprendeu uma lição após o episódio de assédio sexual e afirmou que "você pode ensinar truques novos a um cachorro velho."

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais