Consórcio retoma discussão de plano de enfrentamento à mudança climática

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC emitiu nota no final desta segunda-feira (14) destacando a intervenção da entidade frente ao apagão que atinge áreas do Grande ABC desde a tempestade da última sexta-feira (11). Segundo o órgão, "o serviço prestado pela Enel tem sido falho e deixado a população da região desassistida em vários momentos". A ideia retomar discussões para a implementação local de um Plano de Ação de Enfrentamento às Mudanças Climáticas.

De acordo com o comunicado, cobranças sobre a conduta da concessionária frente a episódios similares são feitas desde novembro do ano passado, quando no começo do mês uma forte chuva deixou 556 mil imóveis das sete cidades sem energia por mais de 48 horas. Na ocasião, a empresa foi cobrada pelo Consórcio sobre qual seu plano de contingência.

"A Enel informou que dispõe de um procedimento operacional intitulado ''''Manual de Atendimento para Eventos Severos'''', que visa orientar as ações durante eventos severos que envolvam o sistema elétrico, bem como oferecer suporte operacional às ações a serem tomadas pelo Centro de Controle, ''''propiciando a eficiência na tomada de decisão e a eficácia na comunicação junto aos órgãos de imprensa e clientes em geral''''. Porém, fica nítido e evidente que este plano citado não se mostra eficaz, visto que a região, mais uma vez em menos de um ano, sofreu novamente um número significativo de imóveis sem energia elétrica por várias horas", explica a nota encaminhada à imprensa.

A entidade reiterou no informe que previamente solicitou à Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), que controla e fiscaliza os serviços de energia elétrica em território paulista, para que o órgão estadual desenvolvesse normatização específica a ser cumprida pela Enel em casos como o do apagão de novembro. ''''Infelizmente, nada foi feito e um novo episódio foi registrado menos de um ano depois'''', especificou a nota.

A partir deste entendimento, o grupo de administrações municipais divulgou nesta segunda-feira que retoma ''''discussões para a implementação de um Plano de Ação de Enfrentamento às Mudanças Climáticas''''. Os próximos passos devem ser comunicados pelas redes do órgão e em comunicados oficiais.