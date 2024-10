Trabalhadores e Basf iniciam diálogo sobre venda da Suvinil

Trabalhadores e representantes da Basf iniciaram nesta segunda-feira (14) o diálogo sobre a venda das marcas de tintas Suvinil e Glaslu!. Eles se reuniram na sede do Sindicato dos Químicos do ABC. Uma nova reunião foi agendada para novembro.

No fim do mês passado a Basf anunciou que ira promover desinvestimento em tintas decorativas, produto que a multinacional química fabrica apenas no Brasil. Isso impacta diretamente as unidades de São Bernardo, que tem cerca de 800 funcionários, e de Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco, que tem mais 150.

Após a realização de uma assembleia na portaria da empresa, no bairro Demarchi, foi elaborada uma pauta de negociações que serviu como base para a conversa de ontem.

Entre outros itens, os trabalhadores querem a inclusão de uma cláusula no contrato de venda pelo qual o futuro comprador se comprometa a não demitir e manter benefícios conquistados pelos trabalhadores.