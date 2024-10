Em saída de show, Xuxa Meneghel leva cuspe no rosto; entenda

No último domingo, dia 13, Xuxa Meneghel passou por uma situação inesperada ao deixar o Futebol da Esperança, que aconteceu no Itaquerão, em São Paulo. A cantora foi a atração durante o intervalo do jogo, que contou com a participação de artistas em prol do Criança Esperança 2024.

No entanto, na saída, muitos fãs estavam ansiosos para vê-la e, ao perceber sua presença, se aglomeraram em torno do carro. Porém, a situação tomou um rumo desagradável quando uma suposta fã cuspiu no rosto da apresentadora e proferiu ofensas.

A reação inesperada deixou Xuxa visivelmente irritada, o que acabou fazendo com que ela decidisse não continuar atendendo aos fãs que a aguardavam. A atitude hostil fez com que o clima festivo se transformasse em desconforto.

Após o incidente, Xuxa abandonou o local sem conseguir dar autógrafos ou tirar fotos com seus admiradores, que estavam empolgados com a possibilidade de interagir com a ícone da televisão.