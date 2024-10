Semasa se une aos moradores do Conjunto Prestes Maia em ação para crianças

O sábado das famílias que residem no Conjunto Prestes Maia, na Vila Aquilino, em Santo André, amanheceu cheio de surpresas, brincadeiras e brinquedos distribuídos. Neste Dia das Crianças, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) participou de uma festa promovida pela própria população para tornar este dia mais especial para centenas de pessoas.





Com o projeto Gincana Ecológica, a autarquia entregou 180 brinquedos para 130 crianças. E isso ocorreu com muita diversão, pois a iniciativa permite que os participantes brinquem de tomba-lata, bola ao cesto, minigolfe, roleta da sorte, caixa surpresa e the wall kids, somem pontos e troquem por desde carrinhos pequenos até itens maiores, como bicicletas. A ação contou com o apoio do Núcleo de Inovação Social da Prefeitura de Santo André.





"Eu não tinha conseguido comprar nada para eles. Pra mim foi uma surpresa e nós adoramos", comemora Jéssica Cândido dos Santos, 33, que levou os seus dois filhos para aproveitarem o evento. Eles voltaram para casa felizes com uma boneca e uma pelúcia de cachorro.





A festa foi realizada pelo coletivo MDDF (Movimento de Defesa dos Moradores de Favelas de Santo André), em parceria com os residentes do Conjunto Prestes Maia.

“É muito importante que o poder público apoie e esteja junto à população nesses eventos. Assim, conseguimos fortalecer ainda mais essa corrente da solidariedade, ampliando a ajuda a famílias que estão em situação de vulnerabilidade social”, comenta o superintendente adjunto do Semasa, Edinilson Ferreira dos Santos.





“A gente se reuniu com os moradores para fazer a arrecadação dos alimentos, dos refrigerantes, da cama elástica, da piscina de bolinha e do som”, explica a auxiliar de enfermagem Claudilene da Silva Lucena, de 42 anos, moradora do Conjunto Prestes Maia, acrescentando que as crianças se interessam muito de participar da gincana e receber premiações.





O evento ocorreu na Rua Capixingui, das 10h às 17h, e também teve cabine de fotos, kit doces, cachorro-quente, pipoca, algodão-doce e bolos.





A festa foi concluída com apresentação da cantora e compositora andreense Manoela Mello, que trouxe no seu repertório músicas do gênero MPB, rock, sertanejo e forró.