Luana revela segredo, choro de Flor... Veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda 16

Semana agitada na sede de A Fazenda 16 né? Depois de uma festa na madrugada do último sábado, dia 12, os ânimos se agitaram e rolou até discussão entre amigas. No meio dessa discussão entre Giselly e Luana, a ex-BBB, disse que iria revelar um segredo que iria ferrar com a amiga no jogo.

Durante uma conversa com Camila Moura, Luana mostrou sua decepção com os acontecimentos.

- Fernando me chamou para conversar, disse que gostava muito de mim e se preocupava comigo. Ele falou que hoje de manhã a Gizelly acordou e chamou várias pessoas para falar sobre nossa briga, disse.

Então a peoa decidiu abrir o misterioso segredo que Giselly iria contar.

- Ela começou a falar sobre um cara, e eu disse que fiquei com esse cara há uns quatro meses. Ela falou assim: E teu namorado? E eu falei que, nessa época, a gente ainda estava ficando, revelou a peoa, que não viu gravidade na situação.

Chorando, Luana finalizou:

- Amiga, não é sobre o que falei, isso é uma besteira. É a situação e como isso está sendo usado. Dizer que tem uma bomba.

Flora questionando suas alianças

Em uma reunião na famosa casa da árvore, Flor desabafou sobre aliança com o Grupinho e questionou se os colegas de confinamento confiavam nela.

- Quando eu entrei no quarto a Vanessa falou: cuidado com a Flor viu. Não confiar em mim é um direito de vocês, mas não quero mais ouvir: Cuidado com ela. É horrível, desabafou a peoa chorando.

- Da outra vez você deu motivo para a gente e qualquer coisa que vaze aqui fica ruim para todo mundo, respondeu Zé Love.